Стеклянные стены и мебель из IKEA: фото интересного интерьера квартиры для аренды в Киеве
Пример бюджетного ремонта квартиры, которую сдают в посуточную аренду. Владельцы хотели сделать интересный и недорогой дизайн.
Про интерьер квартиры с бюджетным ремонтом рассказывает The Village.
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В квартире светлая кухня с белой керамической плиткой / Фото The Village
Квартира расположена в Голосеевском районе столицы. Ее отремонтировали для того, чтобы сдавать в краткосрочную аренду.
Бюджет, заложенный на ремонт, был довольно небольшим. Из особых пожеланий владельца было сделать квартиру интернациональной.
Спальня с перегородкой выглядит уютной / Фото The Village
В помещении не было ни одной опорной стены, поэтому жилье решили полностью перепланировать. Снесли все стены, сделав сплошной квадрат. С ним и продолжили работу.
В квартире создали спальню, отделив ее стеклянной перегородкой. Такая конструкция, в отличие от стены, не делает квартиру слишком темной. Для большего ощущения приватности спальню можно отгородить шторами.
Раскладной стол позволяет чувствовать себя комфортно / Фото The Village
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Стильный ковер с гуцульским узором / Фото The Village
Большинство мебели приобрели в IKEA. Отделочные материалы использовали достаточно бюджетные, с Эпицентра.
Интересно выглядит ковер с гуцульской символикой, его приобрели у производителя на Прикарпатье.
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