Пример бюджетного ремонта квартиры, которую сдают в посуточную аренду. Владельцы хотели сделать интересный и недорогой дизайн.

Про интерьер квартиры с бюджетным ремонтом рассказывает The Village .

Необычно: В Британии создали мебель из пластиковых стаканчиков Starbucks



В квартире светлая кухня с белой керамической плиткой / Фото The Village

Квартира расположена в Голосеевском районе столицы . Ее отремонтировали для того, чтобы сдавать в краткосрочную аренду.

Бюджет, заложенный на ремонт, был довольно небольшим . Из особых пожеланий владельца было сделать квартиру интернациональной .



Спальня с перегородкой выглядит уютной / Фото The Village

В помещении не было ни одной опорной стены, поэтому жилье решили полностью перепланировать . Снесли все стены, сделав сплошной квадрат. С ним и продолжили работу.

В квартире создали спальню, отделив ее стеклянной перегородкой . Такая конструкция, в отличие от стены, не делает квартиру слишком темной. Для большего ощущения приватности спальню можно отгородить шторами.



Раскладной стол позволяет чувствовать себя комфортно / Фото The Village

По теме: Семь правил обустройства маленькой квартиры



Стильный ковер с гуцульским узором / Фото The Village

Большинство мебели приобрели в IKEA . Отделочные материалы использовали достаточно бюджетные , с Эпицентра .

Интересно выглядит ковер с гуцульской символикой, его приобрели у производителя на Прикарпатье .