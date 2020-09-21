Стеклянные стены и японская керамика: как именитый архитектор переделал свой дом – фото
Это дом архитектора Джона Уордла, основателя компании John Wardle Architects. Дом под названием Kew Residence расположен в Мельбурне, Австралия.
Архитектор и его семья владеют зданием уже более 25 лет, сообщает Dezeen.
В интерьере использовали глазурованную плитку ручной работы, изготовленную в Японии. Кроме того, "изюминкой" дома является отделка из викторианского ясеня. Эта порода дерева является одной из самых твердых в мире.
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Викторианский ясень не только на полу, но и на потолке и стенах / Фото Deezen
Дом вошел в шорт-лист премии Dezeen Awards 2020.
Уордл рассказывает, что первый год его карьеры стал одновременно первым в роли домовладельца.
Внешне дом выглядит довольно современно / Фото Dezeen
Когда в доме проживали трое детей архитектора и его жены Сьюзен, дизайн был спроектирован с учетом их потребностей.
Дети выросли и переехали, поэтому супруги решили перепланировать дом и вдохнуть в него новую жизнь.
Джон Уордл коллекционирует скульптуры из Японии / Фото Dezeen
Особое внимание уделили кухне и кабинету на первом этаже. В этой версии Kew Residence архитектор решил создать пространство для экспонирования своей коллекции искусства.
Архитектор всегда увлекался керамикой и процессом ее создания. Он собрал немало коллекционных предметов, украшающих интерьер дома.
В течение многих лет я увлекался керамикой: как предметами, так и процессом их изготовления, и со временем собрал немало вещей из многих мест, – рассказывает архитектор.
Лестницу спроектировал владелец дома / Фото Dezeen
Многочисленные столярные изделия Уордл спроектировал самостоятельно. Среди них встроенные шкафы и главная лестница в доме. В качестве материала хозяин выбрал викторианский ясень – достаточно прочный, чтобы создавать из него интересные формы.
Кухня отделана японской керамической плиткой / Фото Dezeen
Особое внимание привлекает японская керамическая плитка в кухне. Она имеет необычную фактуру: отдельные плитки узкие и вогнутые. Расположены они вертикально и доходят до потолка.
Ванная комната оформлена в минималистическом японском стиле / Фото Dezeen
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В общем, в интерьере Kew residence использовано пять различных стилей керамической плитки.
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