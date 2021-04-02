Проект киевской квартиры для аренды у Андреевского спуска создала Оксана Долгопятова. Дизайнер подчеркнул архитектурные элементы и ландшафтный пейзаж, открывающийся из окон квартиры.

Квартира с высокими потолками, паркетом «елочкой», молдингами на стенах и карнизами на потолке - такой микс встречается довольно редко. Дизайнер Оксана Долгопятова соединила в проекте сразу 3 стиля: неоклассицизм, лофт и скандинавский.

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Цветовая гамма: сочетание нейтрального бежевого цвета с эффектным черным, а также золотистыми элементами.

Квартира в Киеве / Фото behance

В квартире сохранены старые двери (отреставрированы), использовано лаконичную мебель и текстиль нейтральных оттенков. Небольшая кухня выполнена полностью в черном цвете, что позволяет скрыть ее от неожиданных гостей.

Квартира в Киеве / Фото behance

Спальня - это всегда особая комната. Для декора стены за кроватью использовано кашемир в сочетании с высоким плинтусом и эффектными бра. Потолок окрашен в черный цвет с широкими декоративными карнизами.

Квартира у Києві / Фото behance

Такой прием уместен, когда в помещение попадает много дневного света, чем и воспользовался дизайнер. Гардероб отделен от спальни с помощью металлической конструкции со стеклом.

Квартира у Києві / Фото behance

Коридор также выдержан в общей концепции квартиры. На потолке красуется черная металлическая люстра, а на полу выложена малоформатная плитка темно – синего цвета. В квартире есть вся необходимая мебель для комфортного проживания. Интерьер не только стильный, но и эргономичный.

Квартира в Киеве / Фото behance

Гостиная обустроена таким образом, чтоб было комфортно наблюдать за закатом. Журнальный столик, вазоны и золотистые бра создают интимную атмосферу вечером.

Квартира в Киеве / Фото behance

Квартира в Киеве / Фото behance

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Главный акцентом квартиры, конечно, стала LED подсветка оконных проемов. Она подчеркивает кирпичную кладку, создавая эффект "вау". Согласитесь, в такой квартире уикенд будет незабываемым!

Квартира в Киеве / Фото behance

Квартира в Киеве / Фото behance