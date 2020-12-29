Ванная под открытым небом, гамак вместо потолка и удивительные цветы – так выглядит старый фермерский дом во Франции. Его восстановили из руин.

Этот оригинальный дом расположен в Французской Стране Басков. О невероятном преобразовании руины в уютное жилье сообщает Inhabitat .

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Так выглядел дом до реставрации / Фото Inhabitat

Там, где большинство людей видят руины, студия Collectif Encore увидела множество возможностей.

Проект назвали Hourre House. Это изящный и современный дом с различными изюминками внутри.



Гамак вместо потолка делает интерьер очень оригинальным / Фото Inhabitat

В память о временах руины здесь сохранили открытую крышу в кухне. Дневной свет попадает на обеденный стол и зону гостиной. Над этой зоной установили защитную сетку, которую можно использовать как гамак.



Дом будто собрали из разных частей / Фото Inhabitat

В бывшей стайне сделали просторное рабочее пространство.

Большие двери бывшего фермерского дома превратили в окна. После открытия они образуют единое пространство между домом и улицей. Через отверстие в стене можно наблюдать потрясающие закаты.



Вокруг дома есть много замечательных растений / Фото Inhabitat

Еще одной уникальной особенностью стала ванна на открытом воздухе. Зону ванной комнаты выложили красно-белой плиткой. С трех сторон ванную окружают стены, а четвертой просто нет. Это позволяет любоваться звездами и красивыми видами во время водных процедур.



Изюминкой дома стала ванна на открытом воздухе / Фото Inhabitat

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Дом окружен роскошной растительностью. Здесь есть крытая терраса, защищенная от ветра. На ней приятно любоваться пейзажами.