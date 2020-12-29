На месте руины: старую ферму с обвалившейся крышей превратили в роскошный дом – фото
Ванная под открытым небом, гамак вместо потолка и удивительные цветы – так выглядит старый фермерский дом во Франции. Его восстановили из руин.
Этот оригинальный дом расположен в Французской Стране Басков. О невероятном преобразовании руины в уютное жилье сообщает Inhabitat.
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Так выглядел дом до реставрации / Фото Inhabitat
Там, где большинство людей видят руины, студия Collectif Encore увидела множество возможностей.
Проект назвали Hourre House. Это изящный и современный дом с различными изюминками внутри.
Гамак вместо потолка делает интерьер очень оригинальным / Фото Inhabitat
В память о временах руины здесь сохранили открытую крышу в кухне. Дневной свет попадает на обеденный стол и зону гостиной. Над этой зоной установили защитную сетку, которую можно использовать как гамак.
Дом будто собрали из разных частей / Фото Inhabitat
В бывшей стайне сделали просторное рабочее пространство.
Большие двери бывшего фермерского дома превратили в окна. После открытия они образуют единое пространство между домом и улицей. Через отверстие в стене можно наблюдать потрясающие закаты.
Вокруг дома есть много замечательных растений / Фото Inhabitat
Еще одной уникальной особенностью стала ванна на открытом воздухе. Зону ванной комнаты выложили красно-белой плиткой. С трех сторон ванную окружают стены, а четвертой просто нет. Это позволяет любоваться звездами и красивыми видами во время водных процедур.
Изюминкой дома стала ванна на открытом воздухе / Фото Inhabitat
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Дом окружен роскошной растительностью. Здесь есть крытая терраса, защищенная от ветра. На ней приятно любоваться пейзажами.
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