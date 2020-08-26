На старой фабрике: пример обустройства квартиры для большой семьи – фото
В городе Игуалаза, в Испании, большая семья выкупила здание заброшенной текстильной фабрики и обустроила там жилье. Кроме квартиры, в четырехэтажном доме пара открыла собственный бизнес. Больше о реновации старой фабрики – читайте в материале.
Игуалаза расположена недалеко от Барселоны, пишет Archdaily.
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Помещение фабрики построили еще в конце XIX века, а район вокруг с тех пор считается промышленным. Адаптация помещения может привести к увеличению количества творческих людей здесь.
Сегодня район имеет все шансы изменить свою репутацию / Фото Archdaily
Проект основан на работе по укреплению помещения и замене некоторых элементов, но сам завод не претерпел серьезных изменений ни изнутри, ни снаружи.
На первом этаже здесь создали публичное пространство, где кроме гостиной разместились большой книжный шкаф и камин.
Владельцы любят читать / Фото Archdaily
На втором этаже, который предназначен для детских комнат, создано большое промежуточное пространство, построенное вокруг остатков старого вентиляционного внутреннего дворика. Зато верхние этажи занимают спальни и кабинет владельца.
Цокольный уровень является мастерской для талантливых художников и поэтов / Фото Archdaily
Интерьер здесь сделан в индустриальном стиле, который напоминает о предшествующем использовании здания. Единственные изменения внутри помещения касались лишь усовершенствования пола и замены мебели.
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