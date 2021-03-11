Раньше здесь был склад шерсти, а теперь в этом 100-летнем здании расположен театр. Он украсил собой Сиднейскую гавань.

Автором проекта под названием Wharf ⅘ стала австралийская студия архитектуры Hassell. Они превратили 100-летний склад шерсти в театр. В интерьере здания причудливо переплели модерновые решения и старинную атмосферу.

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Склад шерсти передали Сиднейской театральной компании еще в 1980-х годах. Он стал любимым местом местных жителей. Однако здание уже давно нуждалось в серьезной реконструкции.



Пространство можно легко трансформировать для разных целей / Фото Dezeen

Основой философии интерьера стала концепция "Все под одной крышей". Здесь происходит своеобразный закрытый цикл: от написания драматургии до построения декораций, управления, маркетинга, хранения документов, а также репетиций и спектаклей.



Модернизация подчеркнула старинную атмосферу здания / Фото Dezeen

Внутри расположен даже не 1, а 2 театра. Wharf 1 вмещает 350 – 420 человек, имеет гибкие сиденья предлагают различные конфигурации: зрители могут смотреть спектакль с разных ракурсов и даже чувствовать эффект участия в нем. Wharf 2 имеет выдвижные сидения и вмещает всего 160 человек.



Интерьер очень лофтовый и непринужденный / Фото Dezeen

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В театре можно проводить экспериментальные спектакли – менее чем за час пространство можно полностью трансформировать.