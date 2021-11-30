Старая мебель может стать особой "изюминкой" интерьера. Время как будто не властно над этими вещами, благодаря чему они приносят в пространство особую атмосферу.

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Вместе с тем, стоит помнить, что старые вещи должны играть на контрасте. Если переполнить ими пространство – ничего хорошего из этого не выйдет.

Магия времени в интерьере / Фото Pinterest

Покупать старую мебель стоит только после "живого" осмотра. Разумеется, размер инвестиций не слишком велик, но терять даже небольшие средства и получить на руки поврежденный товар – не лучший вариант.

Особый стиль / Фото Pinterest

Также нужно понимать, что в дополнительных расходов требует реставрация и стилизация старой мебели. Не ищите мастеров в интернете – так вы переплатите за услугу. Лучше сделайте фото и покажите знакомому мастеру. Да, это потребует времени и усилий, но поверьте – результат превзойдет все ваши ожидания.