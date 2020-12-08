Стабилизированный мох – современный и стильный декор для квартир, частных домов, кафе, ресторанов и гостиниц. Рассказываем, почему мох стал таким популярным и какие есть виды декора из мха.

Варианты интерьеров с мхом предлагает Дизайн 24 .

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Стабилизированный мох – это натуральный материал, прошедший процесс обработки. Естественная влага в растениях была вытеснена раствором на основе глицерина. Растения остаются мягкими и приятными на ощупь.



Настенное панно из мха / Фото Verticalgarden

Особенности стабилизированного мха

Стабилизированный мох может храниться несколько лет. Он не требует особого ухода – иногда можно сдуть с него пыль с помощью фена. Поливать, пересаживать и ухаживать за мхом не надо.



Картина из стабилизированного мха / Фото Livemaster

Стабилизированные растения прочно укоренились на рынке экологических материалов для ремонта. Яркий зеленый цвет мха делает интерьер идеально естественным и необычным.

Стабилизированный мох бывает не только зеленым. Сегодня можно приобрести разнообразные яркие и пастельные цвета, которые подойдут под любой интерьер.



Пример интересного декора / Фото www.goodly-studio.com

Виды декора из стабилизированного мха:

картины, панно, топиарии,

фитостены с использованием мха и других растений,

коврики на пол,

оформление мебели,

зеленые зоны в интерьере.



Небольшие стильные изделия из мха / Фото Nat-geo

Преимущества использования стабилизированного мха:

не требует полива,

долго сохраняет эстетичный внешний вид,

не вызывает аллергических реакций (ведь стабилизированный мох не цветет и не осыпается),

огромное количество вариантов использования в интерьере,

отсутствие влаги, плесени и сложного ухода, в котором нуждаются живые растения.



Мох красят в разные цвета / Фото Roomble

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Примеры использования стабилизированного мха в интерьере



Простой и очень оригинальный декор стены / Фото Pinterest



Мох в интерьере гостиной / Фото Dg-home



Фигуры из мха / Фото flori-da.by



Стеклянный стол с мхом внутри / Фото flori-da.by



Большие вазы с мхом / Фото Edecco