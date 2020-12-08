Мох в интерьере: интересные идеи для декора – фото примеров
Стабилизированный мох – современный и стильный декор для квартир, частных домов, кафе, ресторанов и гостиниц. Рассказываем, почему мох стал таким популярным и какие есть виды декора из мха.
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Стабилизированный мох– это натуральный материал, прошедший процесс обработки. Естественная влага в растениях была вытеснена раствором на основе глицерина. Растения остаются мягкими и приятными на ощупь.
Настенное панно из мха / Фото Verticalgarden
Особенности стабилизированного мха
Стабилизированный мох может храниться несколько лет. Он не требует особого ухода – иногда можно сдуть с него пыль с помощью фена. Поливать, пересаживать и ухаживать за мхом не надо.
Картина из стабилизированного мха / Фото Livemaster
Стабилизированные растения прочно укоренились на рынке экологических материалов для ремонта. Яркий зеленый цвет мха делает интерьер идеально естественным и необычным.
Стабилизированный мох бывает не только зеленым. Сегодня можно приобрести разнообразные яркие и пастельные цвета, которые подойдут под любой интерьер.
Пример интересного декора / Фото www.goodly-studio.com
Виды декора из стабилизированного мха:
- картины, панно, топиарии,
- фитостены с использованием мха и других растений,
- коврики на пол,
- оформление мебели,
- зеленые зоны в интерьере.
Небольшие стильные изделия из мха / Фото Nat-geo
Преимущества использования стабилизированного мха:
- не требует полива,
- долго сохраняет эстетичный внешний вид,
- не вызывает аллергических реакций (ведь стабилизированный мох не цветет и не осыпается),
- огромное количество вариантов использования в интерьере,
- отсутствие влаги, плесени и сложного ухода, в котором нуждаются живые растения.
Мох красят в разные цвета / Фото Roomble
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Примеры использования стабилизированного мха в интерьере
Простой и очень оригинальный декор стены / Фото Pinterest
Мох в интерьере гостиной / Фото Dg-home
Фигуры из мха / Фото flori-da.by
Стеклянный стол с мхом внутри / Фото flori-da.by
Большие вазы с мхом / Фото Edecco
Популярные бетонные горшки с мхом / Фото crafta.ua
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