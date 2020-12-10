Пройти сквозь скульптуру: в США создали статую женщины, которая разрывает свою грудную клетку
Эта инсталляция – новая работа мультидисциплинарного художника Дэниэля Поппера. Рассказываем, из чего сделали 9-метровую скульптуру и сколько она весит.
О поразительной скульптуре сообщает ресурс Boredpanda.
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Скульптура красивой женщины / Фото Bored Panda
Эту огромную статую создал художник Даниэль Поппер. Бетонная женщина разрывает свою грудную клетку – а оттуда растет лесная поляна.
Сквозь скульптуру можно пройти – ее размеры достаточно велики для этого.
Статуя имеет высоту более 9 метров / Фото Bored Panda
Инсталляцию разместили в жилом доме в Форт-Лодердейл, штат Флорида.
Скульптура называется Thrive ("Процветать" – ред.). Статую высотой 9 метров изготовили из железобетона и стекловолокна. Она весит рекордные 14 тонн.
Сквозь скульптуру спокойно может пройти человек / Фото Bored Panda
Внутри скульптуры сделали зеленый тоннель. Он будто бы приглашает людей пройти сквозь заросли папоротника, которые полны тишиной и уютом.
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Внутри растет папоротник / Фото Bored Panda
Лицо женщины художник не срисовал ни с кого конкретного. Этот пример современного искусства призван напомнить жителям города о природе.
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