С высоты птичьего полета здание выглядит крошечным на фоне скалы, в которой его построили. Любители жизни среди дикой природы могут приобрести этот дом.

О том, что кто-то может стать счастливым обладателем скалы в штате Колорадо, сообщает блог Zillow Gone Wild.

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В доме сделали стильную современную кухню / Фото instagram.com/zillowgonewild

Этот проект назвали The Rock Home. Он расположен в городе Ларкспер, штат Колорадо.



Вместо некоторых стен здесь части скалы / Фото instagram.com/zillowgonewild

К гигантской красной скале при строили двухэтажную башню.



Камни придают интерьеру оригинальности / Фото instagram.com/zillowgonewild

Стены дома также сделали красноватого оттенка – так он гармонично вписывается в пейзаж.

Площадь дома составляет около 220 квадратных метров.



Некоторые окна выходят прямо на скалу / Фото instagram.com/zillowgonewild

Почти во всех помещениях есть выступы скалы. Камни нависают над зонами для отдыха и заменяют отдельные стены.

В доме есть терраса, чтобы наблюдать за пустынным пейзажем вокруг.



Смотровая площадка, где можно наблюдать за природой / Фото instagram.com/zillowgonewild

Дом можно приобрести за 680 000 долларов.

Вид на дом с высоты птичьего полета / Фото instagram.com/zillowgonewild