В США продают скалу: в ней разместили современный дом – фото
С высоты птичьего полета здание выглядит крошечным на фоне скалы, в которой его построили. Любители жизни среди дикой природы могут приобрести этот дом.
О том, что кто-то может стать счастливым обладателем скалы в штате Колорадо, сообщает блог Zillow Gone Wild.
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В доме сделали стильную современную кухню / Фото instagram.com/zillowgonewild
Этот проект назвали The Rock Home. Он расположен в городе Ларкспер, штат Колорадо.
Вместо некоторых стен здесь части скалы / Фото instagram.com/zillowgonewild
К гигантской красной скале пристроили двухэтажную башню.
Камни придают интерьеру оригинальности / Фото instagram.com/zillowgonewild
Стены дома также сделали красноватого оттенка – так он гармонично вписывается в пейзаж.
Площадь дома составляет около 220 квадратных метров.
Некоторые окна выходят прямо на скалу / Фото instagram.com/zillowgonewild
Почти во всех помещениях есть выступы скалы. Камни нависают над зонами для отдыха и заменяют отдельные стены.
В доме есть терраса, чтобы наблюдать за пустынным пейзажем вокруг.
Смотровая площадка, где можно наблюдать за природой / Фото instagram.com/zillowgonewild
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