Многие жилых домов интегрируются в ландшафт, однако "подвешен дом" подчеркивает красоту участка. Минималистичный дизайн создает атмосферу волнения, поскольку житель сталкивается с опытом жизни на вершине скалы. Дизайнер изобразил дом для прибрежной области Мендосино на севере Калифорнии.
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"Подвесной дом" имеет два основных элемента – жилое помещение и мачта. Мачта есть необходимым конструктивным элементом, поддерживающим дом с помощью набора натяжных кабелей. Дом "привязан" к мачте с помощью комплектов этих кабелей.
Терраса дома над скалой / Фото designboom.com
Внутри помещения созданы все комфортные условия для проживания. Пол прозрачный, через него видно все, что происходит под домом. С помощью открытого жилого пространства и стеклянного пола архитектор стремится усилить ощущение воздушной невесомости, но также и чувство страха. В это пространство можно попасть через узкий и приподнятой пешеходный мост, который также имеет стеклянное покрытие. Такой дом точно для смельчаков!
Ощущение полной невесомости / Фото designboom.com
Рабочее место с невероятным пейзажем / Фото designboom.com
Гостиная в темной монохромной гамме / Фото designboom.com
Невесомое спальное место / Фото designboom.com
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Ванная комната с озеленением / Фото designboom.com
Отдельностоящая ванна из камня и потолочный душ / Фото designboom.com
Зона ванной выделена гравием и подсветкой / Фото designboom.com
Спальное место выделенное деревянными панелями и подиумом / Фото designboom.com