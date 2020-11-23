Как спрятать радиатор: 5 способов идеально замаскировать батареи
Если в вашем доме старые и некрасивые батареи – эти советы обязательно пригодятся.
О том, как улучшить интерьер своего дома, рассказывает Дизайн 24.
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При попытке замаскировать радиатор не забывайте о том, что он имеет важную функцию: обогревает помещение. Поэтому не нужно прятать его как можно дальше от глаз – рискуете сделать комнату холодной.
Покрасить батарею
Батарею можно как спрятать, так и выделить с помощью краски / Фото Pinterest
Фактически, любой радиатор можно покрасить в цвет стен. Если стены яркие, это будет выглядеть достаточно стильно.
Окрашенный радиатор "растворяется" на фоне стены. Это бюджетный вариант, который позволит улучшить общий вид помещения и сохранить тепло.
Приобретите навесной экран
Стеклянные экраны выглядят замечательно / Фото design-homes
Сегодня существует большой выбор решеток для радиаторов. На рынке можно найти не только металлические, но и стильные стеклянные, деревянные и пластиковые экраны.
Создайте фальш-стену
Фальш-стена с широким подоконником / Фото remstroiblog
Этот способ подойдет тем, кто имеет достаточно пространства. Можно сделать фальш-стену с решеткой для радиатора, а сверху разместить расширенный подоконник.
На таком подоконнике часто обустраивают место для сидения.
Оригинальный короб
Стильный короб для батареи в детской комнате / Фото design-homes
Можно изготовить деревянный или металлический короб для батареи на заказ. Он не будет красть тепло и прекрасно дополнит интерьер.
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Шторы до пола
Шторы прекрасно скроют любой радиатор / Фото design-homes
Выбирайте полупрозрачные и легкие варианты. Они скроют радиатор, но не будут удерживать тепло.
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