Если в вашем доме старые и некрасивые батареи – эти советы обязательно пригодятся.

О том, как улучшить интерьер своего дома , рассказывает Дизайн 24 .

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При попытке замаскировать радиатор не забывайте о том, что он имеет важную функцию: обогревает помещение . Поэтому не нужно прятать его как можно дальше от глаз – рискуете сделать комнату холодной.

Покрасить батарею



Батарею можно как спрятать, так и выделить с помощью краски / Фото Pinterest

Фактически, любой радиатор можно покрасить в цвет стен . Если стены яркие, это будет выглядеть достаточно стильно.

Окрашенный радиатор "растворяется" на фоне стены . Это бюджетный вариант , который позволит улучшить общий вид помещения и сохранить тепло.

Приобретите навесной экран



Стеклянные экраны выглядят замечательно / Фото design-homes

Сегодня существует большой выбор решеток для радиаторов . На рынке можно найти не только металлические, но и стильные стеклянные, деревянные и пластиковые экраны.

Создайте фальш-стену



Фальш-стена с широким подоконником / Фото remstroiblog

Этот способ подойдет тем, кто имеет достаточно пространства . Можно сделать фальш-стену с решеткой для радиатора, а сверху разместить расширенный подоконник .

На таком подоконнике часто обустраивают место для сидения .

Оригинальный короб



Стильный короб для батареи в детской комнате / Фото design-homes

Можно изготовить деревянный или металлический короб для батареи на заказ. Он не будет красть тепло и прекрасно дополнит интерьер.

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Шторы до пола



Шторы прекрасно скроют любой радиатор / Фото design-homes