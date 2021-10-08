Настоящая магия: в Китае создадут центр искусств, который удивляет размахом

Китай – амбициозная страна, которая хочет добыть первенство во всех сферах. Небоскребы – не единственные сооружения, на которых акцентируют внимание местные архитекторы.

Студия Ennead Architects победила в конкурсе на создание нового Международного центра искусств в китайском Шэньчжэне. Этот проект станет новой ступенью в развитии местной архитектуры.

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Центр искусств – это часть большого архитектурного комплекса, который призван сделать Шэньчжэнь одним из самых мощных центров мира.

Проект будущего / Фото Archdaily

Две части здания олицетворяют гармонию традиций и будущего развития. Динамические формы будто воспроизводят движение воды в соседней бухте.

Гармония цвета и форм / Фото Archdaily

Воплотить проект в жизнь планируют до 2024 года. Здесь будут общие зоны, воркспейсы и пространства, которые подарят возможность насладиться невероятным видом на залив.