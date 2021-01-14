Пандемия коронавируса привела к тому, что в каждой квартире теперь антисептики со спиртом. Рассказываем, как можно облегчить быт с помощью этого простого средства.

Дезинфекторы для рук чаще всего делают на основе этилового или изопропилового спирта. Благодаря этому компоненту антисептики могут быть полезными в быту. Про оригинальные способы использования антисептика не по назначению сообщает ресурс Ivd .

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Спиртовой антисептик полезен не только для дезинфекции рук / Фото Sobaka

Продезинфицировать средства личной гигиены

Вещи, которыми вы пользуетесь каждый день, нужно периодически очищать. Например, маникюрный набор или расческа накапливают грязь, часто незаметную с первого взгляда. Вымыть их с помощью обычного мыла сложно. А вот антисептик-спрей прекрасно справится с этой задачей. Такое очищение уменьшит количество микробов на поверхности.

Избавиться от запаха после приготовления пищи

Если вы жарили рыбу или другие продукты, имеющие сильный аромат, избавиться от запаха на руках бывает непросто. Но спиртовой антисептик может в этом помочь. Нанесите на кожу д остаточное количество антисептика и помассируйте ее.



Спирт убивает посторонние запахи / Фото Diacheck

Отполировать стекло

Этот рецепт использовали еще наши бабушки. Спирт добавляет блеска стеклянным поверхностям и зеркалам. Побрызгайте стеклянную поверхность спиртом и протрите ее тряпкой из мягкой ткани, например, микрофибры.

Очистить очки

Антисептик поможет убрать с очков отпечатки пальцев, следы косметики и грязь.



Антисептик-спрей хорошо очищает стеклянные поверхности / Фото Septolit

Удалить следы от клея или скотча

Если на поверхности остались отпечатки от клея, стикера или скотча, нанесите туда антисептик со спиртом. Оставьте его на некоторое время – после этого очистить поверхность будет проще.

Очистить экраны техники

Спиртосодержащий антисептик поможет избавиться от отпечатков пальцев, следов грязи и жира на поверхностях техники.

Лайфхак: спреем можно регулярно обрабатывать клавиатуру и мышку – ведь на них собирается много бактерий.

Стереть перманентный маркер

Спирт легко удаляет перманентный маркер с любых поверхностей. Следы, которые нельзя было смыть другими средствами, исчезают прямо на глазах.



Спиртовой раствор хорошо устраняет разнообразные следы / Фото Sezon-pokupok

Избавиться от мушек в квартире

Маленькие мушки, которые появляются в овощах, крупах и другой пище, очень не любят спирт. Поэтому распыляйте антисептик в местах, где они скапливаются. Через некоторое время мушки погибнут и их можно будет убрать.