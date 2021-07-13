Специалисты назвали преимущества и недостатки декоративной штукатурки
Источник:Инстаграм Makhno Studio
Makhno Studio рассказали, как создать эффект "глиняных стен". Если вы до сих пор задумываетесь ли использовать такое покрытие для ваших стен и потолка, то эта статья именно для вас.
Сегодня глиняные стены можно создать двумя способами. Первый – нанесение специальной смеси с настоящей глиной. Второй – декоративная штукатурка, в составе которой глины нет, – в ней и расскажем в этом материале.
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Декоративная штукатурка – это цементно-песчаный раствор в который добавляются различные добавки для придания объема. У каждого мастера свои секреты смеси и нанесения покрытия на стену. Какие очевидные преимущества и нюансы такого отделки?
Плюсы
- Внешний вид – необычно и аутентично.
- Имитация любой структуры: камня, мрамора или поверхности Марса.
- Износостойкость – ей не страшны домашние любимцы и время, лет 20 вам точно прослужит.
- Практичность – легко моется.
- Фактурная штукатурка сможет скрыть неровность стен.
Минусы
- Сложность нанесения – для работы нужен настоящий мастер, который понимается именно на этой технике (даже не думайте делать это самостоятельно).
- Цена – по сравнению с глиной и даже обычным окрашиванием, штукатурка будет значительно дороже.
- Маленькие дети могут пораниться выпуклостями фактурного покрытия.
Декоративная штукатурка с имитацией глины / Фото инстаграм Makhno Studio
Декоративная штукатурка с имитацией бархата / Фото инстаграм antonov.design
Декоративная штукатурка с подсветкой / Фото behance Makhno Studio
Выбирать, конечно, вам, но дизайнеры рекомендуют этот вид покрытия.