Сегодня глиняные стены можно создать двумя способами. Первый – нанесение специальной смеси с настоящей глиной. Второй – декоративная штукатурка, в составе которой глины нет, – в ней и расскажем в этом материале.

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Декоративная штукатурка – это цементно-песчаный раствор в который добавляются различные добавки для придания объема. У каждого мастера свои секреты смеси и нанесения покрытия на стену. Какие очевидные преимущества и нюансы такого отделки?

Плюсы

  • Внешний вид – необычно и аутентично.
  • Имитация любой структуры: камня, мрамора или поверхности Марса.
  • Износостойкость – ей не страшны домашние любимцы и время, лет 20 вам точно прослужит.
  • Практичность – легко моется.
  • Фактурная штукатурка сможет скрыть неровность стен.

Минусы

  • Сложность нанесения – для работы нужен настоящий мастер, который понимается именно на этой технике (даже не думайте делать это самостоятельно).
  • Цена – по сравнению с глиной и даже обычным окрашиванием, штукатурка будет значительно дороже.
  • Маленькие дети могут пораниться выпуклостями фактурного покрытия.

декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка с имитацией глины / Фото инстаграм Makhno Studio

декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка с имитацией бархата / Фото инстаграм antonov.design

декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка с подсветкой / Фото behance Makhno Studio

Выбирать, конечно, вам, но дизайнеры рекомендуют этот вид покрытия.