Сегодня глиняные стены можно создать двумя способами. Первый – нанесение специальной смеси с настоящей глиной. Второй – декоративная штукатурка, в составе которой глины нет, – в ней и расскажем в этом материале.

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Декоративная штукатурка – это цементно-песчаный раствор в который добавляются различные добавки для придания объема. У каждого мастера свои секреты смеси и нанесения покрытия на стену. Какие очевидные преимущества и нюансы такого отделки?

Плюсы

Внешний вид – необычно и аутентично.

Имитация любой структуры: камня, мрамора или поверхности Марса.

Износостойкость – ей не страшны домашние любимцы и время, лет 20 вам точно прослужит.

Практичность – легко моется.

Фактурная штукатурка сможет скрыть неровность стен.

Минусы

Сложность нанесения – для работы нужен настоящий мастер, который понимается именно на этой технике (даже не думайте делать это самостоятельно).

Цена – по сравнению с глиной и даже обычным окрашиванием, штукатурка будет значительно дороже.

Маленькие дети могут пораниться выпуклостями фактурного покрытия.

Декоративная штукатурка с имитацией глины / Фото инстаграм Makhno Studio

Декоративная штукатурка с имитацией бархата / Фото инстаграм antonov.design

Декоративная штукатурка с подсветкой / Фото behance Makhno Studio