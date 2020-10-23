Почему в одних помещениях приятно находиться, а в других все время хочется включить свет, потому что там темно и неуютно? Скорее всего, в такие помещения попадает недостаточно света, что делает их некомфортными.

Темная комната – не приговор, утверждает The Village.

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Белые стены – наиболее выигрышный вариант в темной комнате / Фото Rem-stroitelstvo

Среди причин чрезмерной темноты в помещении называют:

расположение на северной, несолнечных стороне,

большое количество деревьев у окон,

квартиры на нижних этажах, на которые падает тень от других домов или зеленых насаждений.

Нередко такие условия дополнены старой, темной мебелью и обоями.



Спасти ситуацию поможет большое зеркало: оно отражает и умножает свет / Фото Rem-stroitelstvo

Среди наиболее распространенных вариантов спасти комнату от чрезмерной затененности, предлагают такие:

покрасить стены в светлые цвета, если есть возможность – поменять мебель на светлую,

отрегулировать освещение в комнате, добавить источники света.

Как преодолеть темноту в комнате без ремонта?

Обновите занавески

Часто дополнительный свет в помещение не попадает из-за слишком толстых шторх. Лучше их убрать и украсить окна легкими занавесками или тюлем.



Помочь могут рулонные шторы / Фото Rem-stroitelstvo

Не забывайте, что любые занавески накапливают пыль, что со временем делает их тусклыми и ухудшает ситуацию с освещением. Поэтому их нужно регулярно стирать и гладить.

В такой ситуации хорошо подойдут рулонные шторы. Днем они подняты и в комнату попадает максимум света. Вечером же опущенные шторы будут надежно защищать вас от взглядов посторонних.

Добавьте аксессуаров



Белые аксессуары спасают атмосферу темной комнаты / Фото Vdomax

Если не планируете менять мебель, добавьте вещи светлых оттенков. Это может быть декоративное панно на стене, вазы, белое постельное белье или покрывало. Они хорошо отражают свет.

Покрасьте стены



Темные стены – табу в комнатах, где недостаточно солнечного света / Фото 3ddd

Часто такое решение является достаточно бюджетным, а эффект от него вас приятно удивит. Чем светлее будут стены – тем больше света они будут отражать.

Сегодня модно иметь интерьер одного оттенка во всех комнатах. Выберите светлый цвет и ваш дом радикально изменится.

Поработайте над освещением



Скрытый свет оживит любой интерьер / Фото Rem-stroitelstvo

Первое, что можно усовершенствовать – заменить лампочки. Сегодня существует замечательный выбор мощных ламп, которые к тому же экономно потребляют электроэнергию.

Можно создать разные уровни освещения: вместо одной люстры, которая "не справляется", лучше "залить" светом стены . Сегодня популярно "скрытое" сияние, которое бьет из-под шкафа, картины, кровати, декоративной ниши и тому подобное.



Вариант прозрачной межкомнатной перегородки, которая пропускает свет / Фото Rem-stroitelstvo

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Позаботьтесь о хорошо освещенной рабочей зоне. Однако надо не переусердствовать – не покупайте ослепительно яркие прожекторы, ведь пользы от них немного.

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