Главное преимущество спальни Прованс – натуральные материалы и обилие света. Современный дизайн в этом стиле хоть и немного грубый, но целиком передает уют с просторов Франции. Как не ошибиться с оформлением помещения в стиле Прованс, выбрать правильный цвет и материалы – в нашем материале.

Стиль Прованс считается разновидностью кантри. Естественность, присущая двум направлениям, все же имеет ощутимые отличия. Если кантри позволяет воплотить деревенский шарм интерьера в целом, то прованский стиль все же делает акцент на специфике колорита местной природы и укладе жизни французов.

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Характерные черты дизайна в стиле Прованс

Сегодня современный Прованс перестал быть прерогативой загородных домов и органично перекочевал в интерьер небольших квартир и оформление спальни.



Стиль Прованс зарекомендовал себя как очень уютный / фото: Pinterest

Исследуя, как оформить интерьер спальни во французском стиле, найдите референсы – фото дизайна спальни в стиле Прованс, а также обратите внимание на характерные черты направления:

отделка комнаты только природными материалами;

пастельные цвета в оформлении;

мебель из натурального дерева и кованые изделия (стеллажи, шкафы, кровать);

в центре интерьера должна быть просторная кровать с покрывалом и подушками в стиле прованс;

обилие натурального текстиля (важными являются ткани для штор, постельного белья);

растительные и цветочные принты;

много декоративных предметов;

часто используются винтажные или "потертые" предметы интерьера.

Прованский дизайн хорошо подходит для спален небольшого размера, комнат на даче в мансарде. Также можно обустроить в этом стиле комнату девушки.

Цвета для оформления интерьера Прованс

Спальня – особенная комната, поэтому цвета для спальни в стиле Прованс стоит подбирать более тщательно. Для начала следует изучить палитру пастельных оттенков и выделить те, которые будут наиболее приятными для отдыха и релакса.



Цветовая гамма стиля очень широкая / фото: Pinterest

Для дизайна маленькой спальни в стиле Прованс следует выбирать наиболее светлые тона, которые создадут атмосферу легкости и визуально расширят пространство комнаты. Независимо от размеров и планировки спальни, однотонность и светлые тона стен помогут создать атмосферу юга Франции.

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Оформление интерьера для большой спальни позволяет использовать больше цветов и текстур в одном помещении. Белый может прекрасно контрастировать с шоколадным, а персиковый с серым.

Предпочтение нужно отдать таким тонам:

бежевый и теплые оттенки белого (кремовый, слоновая кость);

бледно-лимонный, песочный;

персиковый, нежно-коралловый;

светло-зеленый, оливковый, фисташковый;

нежно-голубой, голубой, бирюзовый, мятный;

серый;

приглушенные оттенки розового;

сиреневый, лавандовый, лиловый;

коричневый, кофейный, шоколадный.



Дерево играет особую роль при создании интерьера​ / Фото Unsplash



Пастельные оттенки могут выглядеть потрясающе / Фото roomester.com

Кому подойдет спальня Прованс: особенности

Белая спальня в стиле Прованс – идеальный вариант для спокойных и творческих людей, которые ищут уюта и питаются создать его в каждой части своего дома. Нежная расцветка, цветы и натуральные материалы не перегружают взгляд, вызывают положительные эмоции и вдохновляют на новые идеи.

Главное преимущество Прованса в его простоте.

Оформляя интерьер спальни во французском стиле можно не переживать, что он надоест через некоторое время. Напротив – сдержанные акценты, много света и огромная кровать в стиле прованс всегда остаётся актуальной. А если в будущем возникнет желание изменить стилевую направленность, всегда можно поменять декор или детали в обстановке.



Аксессуары в стиле "прованс" всегда уместны​ / Фото roomester.com

Материалы и текстиль для современного Прованса

Начиная делать современный дизайн, следует обратить внимание на дерево, натуральные камни и кирпичи. Для создания эффекта состаренной поверхности можно использовать интерьерную краску. Если проводя ремонт в стиле прованс своими руками, вы хотите сэкономить и отказаться от натуральной древесины – замените ее на бюджетные модели из МДФ.

Стиль Прованс невозможен без текстильных изделий. Лен, плотный хлопок, шерсть, гобеленовые ткани – те материалы, которые полностью соответствуют стилю.

Шторы для спальни Прованс вешают на деревянные карнизы с помощью петель, колец или завязок. Покрывала на кровать стоить выбрать из гобелена или жаккарда. Это идеальное решение для просторных комнат и массивных кроватей.

Маленькая спальня Прованс всегда в моде / behance.net

На поверхностях хорошо лягут скатерти из ажурных тканей, принт с полоской, клеткой, веточками лаванды или розой.

Прованский декор во французском стиле

Стиль Прованс достигаться с помощью уникального сочетания грубых стен, массивной мебели, пастельных цветов и конечно же – обильного декора.

Изобилие картин, плетёных корзин, цветов, светильников, шкатулок, подушек и растений – это незаменимые детали стиля Прованс в спальне. Также в оформлении комнаты понадобятся винтажные статуэтки и старинная керамическая посуда.

Кровать является важным элементом в интерьере Прованс / behance.net

Предметы интерьера в стиле Прованс своими руками

Чтобы приблизиться к стилю Прованс, необязательно начинать капитальный ремонт. Сделать помещение более французским и легким помогут аксессуары, изготовленные самостоятельно:

рамки для фотографий или зеркала можно покрыть лаком кракелюра;

для достижения античного эффекта используется специальная краска – патина, которую можно нанести на габаритный комод, спинку кровати или деревянный стул;

чтобы добиться полноценного образа Прованса, используйте балдахин над кроватью;

для оформления тумбочек, зеркал, подсвечников или горшков попробуйте освоит декупаж. Эта простая техника сможет внести нужный антураж в вашу спальню.

И помните о главном правиле Прованса – деталей может быть сколько угодно. Поэтому запасайтесь вдохновением и экспериментируйте!

Примеры спален во французском стиле в фото



Вязаные пледы и макраме прекрасно смотрятся в дизайне / Фото Unsplash



Если у вас небольшая спальня, не перегружайте ее лишними аксессуарами​ / Фото Unsplash



Стиль прованс особенно уютно выглядит в загородных домиках / Фото Unsplash



Освещение должно быть нерезким, приятным / Фото Unsplash



Белый цвет с цветными акцентами хорошо подходит этому стилю​ / Фото Unsplash



В спальне в стиле "прованс" может быть множество интересных аксессуаров / Фото Unsplash

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