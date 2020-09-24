Спальня в стиле Прованс: современные идеи дизайна интерьера с фото
Главное преимущество спальни Прованс – натуральные материалы и обилие света. Современный дизайн в этом стиле хоть и немного грубый, но целиком передает уют с просторов Франции. Как не ошибиться с оформлением помещения в стиле Прованс, выбрать правильный цвет и материалы – в нашем материале.
Стиль Прованс считается разновидностью кантри. Естественность, присущая двум направлениям, все же имеет ощутимые отличия. Если кантри позволяет воплотить деревенский шарм интерьера в целом, то прованский стиль все же делает акцент на специфике колорита местной природы и укладе жизни французов.
Вас заинтересует: Обустройство детской комнаты для мальчика и девочки: как правильно поделить комнату
Характерные черты дизайна в стиле Прованс
Сегодня современный Прованс перестал быть прерогативой загородных домов и органично перекочевал в интерьер небольших квартир и оформление спальни.
Стиль Прованс зарекомендовал себя как очень уютный / фото: Pinterest
Исследуя, как оформить интерьер спальни во французском стиле, найдите референсы – фото дизайна спальни в стиле Прованс, а также обратите внимание на характерные черты направления:
- отделка комнаты только природными материалами;
- пастельные цвета в оформлении;
- мебель из натурального дерева и кованые изделия (стеллажи, шкафы, кровать);
- в центре интерьера должна быть просторная кровать с покрывалом и подушками в стиле прованс;
- обилие натурального текстиля (важными являются ткани для штор, постельного белья);
- растительные и цветочные принты;
- много декоративных предметов;
- часто используются винтажные или "потертые" предметы интерьера.
Прованский дизайн хорошо подходит для спален небольшого размера, комнат на даче в мансарде. Также можно обустроить в этом стиле комнату девушки.
Цвета для оформления интерьера Прованс
Спальня – особенная комната, поэтому цвета для спальни в стиле Прованс стоит подбирать более тщательно. Для начала следует изучить палитру пастельных оттенков и выделить те, которые будут наиболее приятными для отдыха и релакса.
Цветовая гамма стиля очень широкая / фото: Pinterest
Для дизайна маленькой спальни в стиле Прованс следует выбирать наиболее светлые тона, которые создадут атмосферу легкости и визуально расширят пространство комнаты. Независимо от размеров и планировки спальни, однотонность и светлые тона стен помогут создать атмосферу юга Франции.
Обратите внимание: Дизайн однокомнатной квартиры с лоджией – варианты оформления
Оформление интерьера для большой спальни позволяет использовать больше цветов и текстур в одном помещении. Белый может прекрасно контрастировать с шоколадным, а персиковый с серым.
Предпочтение нужно отдать таким тонам:
- бежевый и теплые оттенки белого (кремовый, слоновая кость);
- бледно-лимонный, песочный;
- персиковый, нежно-коралловый;
- светло-зеленый, оливковый, фисташковый;
- нежно-голубой, голубой, бирюзовый, мятный;
- серый;
- приглушенные оттенки розового;
- сиреневый, лавандовый, лиловый;
- коричневый, кофейный, шоколадный.
Дерево играет особую роль при создании интерьера / Фото Unsplash
Пастельные оттенки могут выглядеть потрясающе / Фото roomester.com
Кому подойдет спальня Прованс: особенности
Белая спальня в стиле Прованс – идеальный вариант для спокойных и творческих людей, которые ищут уюта и питаются создать его в каждой части своего дома. Нежная расцветка, цветы и натуральные материалы не перегружают взгляд, вызывают положительные эмоции и вдохновляют на новые идеи.
Оформляя интерьер спальни во французском стиле можно не переживать, что он надоест через некоторое время. Напротив – сдержанные акценты, много света и огромная кровать в стиле прованс всегда остаётся актуальной. А если в будущем возникнет желание изменить стилевую направленность, всегда можно поменять декор или детали в обстановке.
Аксессуары в стиле "прованс" всегда уместны / Фото roomester.com
Материалы и текстиль для современного Прованса
Начиная делать современный дизайн, следует обратить внимание на дерево, натуральные камни и кирпичи. Для создания эффекта состаренной поверхности можно использовать интерьерную краску. Если проводя ремонт в стиле прованс своими руками, вы хотите сэкономить и отказаться от натуральной древесины – замените ее на бюджетные модели из МДФ.
Шторы для спальни Прованс вешают на деревянные карнизы с помощью петель, колец или завязок. Покрывала на кровать стоить выбрать из гобелена или жаккарда. Это идеальное решение для просторных комнат и массивных кроватей.
Маленькая спальня Прованс всегда в моде / behance.net
На поверхностях хорошо лягут скатерти из ажурных тканей, принт с полоской, клеткой, веточками лаванды или розой.
Прованский декор во французском стиле
Стиль Прованс достигаться с помощью уникального сочетания грубых стен, массивной мебели, пастельных цветов и конечно же – обильного декора.
Изобилие картин, плетёных корзин, цветов, светильников, шкатулок, подушек и растений – это незаменимые детали стиля Прованс в спальне. Также в оформлении комнаты понадобятся винтажные статуэтки и старинная керамическая посуда.
Кровать является важным элементом в интерьере Прованс / behance.net
Предметы интерьера в стиле Прованс своими руками
Чтобы приблизиться к стилю Прованс, необязательно начинать капитальный ремонт. Сделать помещение более французским и легким помогут аксессуары, изготовленные самостоятельно:
- рамки для фотографий или зеркала можно покрыть лаком кракелюра;
- для достижения античного эффекта используется специальная краска – патина, которую можно нанести на габаритный комод, спинку кровати или деревянный стул;
- чтобы добиться полноценного образа Прованса, используйте балдахин над кроватью;
- для оформления тумбочек, зеркал, подсвечников или горшков попробуйте освоит декупаж. Эта простая техника сможет внести нужный антураж в вашу спальню.
Примеры спален во французском стиле в фото
Вязаные пледы и макраме прекрасно смотрятся в дизайне / Фото Unsplash
Если у вас небольшая спальня, не перегружайте ее лишними аксессуарами / Фото Unsplash
Стиль прованс особенно уютно выглядит в загородных домиках / Фото Unsplash
Освещение должно быть нерезким, приятным / Фото Unsplash
Белый цвет с цветными акцентами хорошо подходит этому стилю / Фото Unsplash
В спальне в стиле "прованс" может быть множество интересных аксессуаров / Фото Unsplash
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке.