Спальня – комната, которая становится особенно притягательной зимой. Примеры чрезвычайно уютных спален смотрите в нашем материале.

Подборку спален в стиле хюгге демонстрирует редакция Дизайн 24 .

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Домик в лесу

Этот интерьер не оставляет равнодушным почти никого. Небольшой дом для выходных вдали от людей – что может быть лучше? Хочется немедленно собрать семью или друзей и проводить дни в этом замечательном треугольном доме.

Качели и балдахин

Эту комнату нужно долго рассматривать, чтобы заметить все детали. Атмосферу здесь создают пледы из толстой пряжи, качели в центре комнаты и балдахин над кроватью.

Все это дополняют постеры, зеленые растения и гирлянды.

Комната под крышей

Сочетание кофейных оттенков и сдержанного серого делает интерьер стильным. Особый акцент сделан на том, что комната расположена на мансардном этаже.

Уюта добавляют натуральное дерево, мех на полу, свечи в декоративных светильниках и плетеные корзины.

Дерево, кирпич и дерзкий интерьер

Это комната для бунтарей, которые, впрочем, любят домашний уют. Одну из стен здесь оставили необработанной – открытый кирпич имеет особый шарм в спальне.

Черное постельное белье и кровать из нешлифованного дерева делают интерьер смелым. А плетеные корзины, пледы и пуфы добавляют расслабленности и комфорта.

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Белый дом с оригинальными элементами

Эта спальная полностью белого цвета могла бы казаться неуютной. Если бы не множество интересных элементов интерьера.