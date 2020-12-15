Здесь хочется остаться навсегда: 5 волшебных спален в стиле хюгге – фото
Спальня – комната, которая становится особенно притягательной зимой. Примеры чрезвычайно уютных спален смотрите в нашем материале.
Подборку спален в стиле хюгге демонстрирует редакция Дизайн 24.
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Домик в лесу
Этот интерьер не оставляет равнодушным почти никого. Небольшой дом для выходных вдали от людей – что может быть лучше? Хочется немедленно собрать семью или друзей и проводить дни в этом замечательном треугольном доме.
Качели и балдахин
Эту комнату нужно долго рассматривать, чтобы заметить все детали. Атмосферу здесь создают пледы из толстой пряжи, качели в центре комнаты и балдахин над кроватью.
Все это дополняют постеры, зеленые растения и гирлянды.
Комната под крышей
Сочетание кофейных оттенков и сдержанного серого делает интерьер стильным. Особый акцент сделан на том, что комната расположена на мансардном этаже.
Уюта добавляют натуральное дерево, мех на полу, свечи в декоративных светильниках и плетеные корзины.
Дерево, кирпич и дерзкий интерьер
Это комната для бунтарей, которые, впрочем, любят домашний уют. Одну из стен здесь оставили необработанной – открытый кирпич имеет особый шарм в спальне.
Черное постельное белье и кровать из нешлифованного дерева делают интерьер смелым. А плетеные корзины, пледы и пуфы добавляют расслабленности и комфорта.
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Белый дом с оригинальными элементами
Эта спальная полностью белого цвета могла бы казаться неуютной. Если бы не множество интересных элементов интерьера.
Здесь использовали разные виды подушек и пледов на кровати. В комнате есть немало плетеных вещей: от люстры до коврика на полу. Одну из стен украшает интересное плетеное панно из натуральных материалов.
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