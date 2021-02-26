Бохо – оригинальный стиль интерьера, который позволяет экспериментировать с материалами и фактурами. Мягкие формы стиля бохо придают интерьеру невероятный уют. Предлагаем подборку современных спален в стиле бохо.

Стиль бохо – это сочетание этнических мотивов, стиля хиппи и цыганской культуры. Он зародился благодаря французским студентам, которые начали создавать в своих домах уникальные композиции, вдохновившись цыганской романтикой.

Вам понравится Без кредитов и ипотеки: из лондонского автобуса сделали квартиру мечты

Предлагаем вам подборку уютных спален в стиле бохо. Все эти идеи достаточно просто использовать и в собственном доме.

Цветной взрыв

Своеобразный интерьер этой спальни прекрасно дополняет цветной ковер на стене и вязаное покрывало на кровати. Как во многих интерьерах в стиле бохо, здесь использовали зеленые растения. Уют создают гирлянды и многочисленные светильники на стенах.

Сдержанные оттенки

Простая деревянная кровать дополнена покрывалом с кистями и легкомысленными постерами над изголовьем. Ковер, декоративные подушки, вазы – все это придает интерьеру индивидуальность.

Дерево и солома

В этом интерьере есть что-то первобытное и дикое. Кровать размещена на деревянной платформе, а стену украшает деревянный частокол. Атмосферу создают плетеный ковер, соломенные панно на стенах и большие вазоны.

Мех и вязаные подушки

Этот интерьер создан для релакса. Здесь царит полумрак, разбавленный огоньками, а кровать украсили вязаными элементами, уютными пледами и искусственным мехом. Он перекликается с меховым ковриком на полу.

Интересно 365 комнат и двухэтажный двор: в Словении реставрируют запущенный замок

Насыщенные оттенки