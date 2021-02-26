Невероятный уют: 5 спален в стиле бохо – фото
Бохо – оригинальный стиль интерьера, который позволяет экспериментировать с материалами и фактурами. Мягкие формы стиля бохо придают интерьеру невероятный уют. Предлагаем подборку современных спален в стиле бохо.
Источник:24 канал
Стиль бохо – это сочетание этнических мотивов, стиля хиппи и цыганской культуры. Он зародился благодаря французским студентам, которые начали создавать в своих домах уникальные композиции, вдохновившись цыганской романтикой.
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Предлагаем вам подборку уютных спален в стиле бохо. Все эти идеи достаточно просто использовать и в собственном доме.
Цветной взрыв
Своеобразный интерьер этой спальни прекрасно дополняет цветной ковер на стене и вязаное покрывало на кровати. Как во многих интерьерах в стиле бохо, здесь использовали зеленые растения. Уют создают гирлянды и многочисленные светильники на стенах.
Сдержанные оттенки
Простая деревянная кровать дополнена покрывалом с кистями и легкомысленными постерами над изголовьем. Ковер, декоративные подушки, вазы – все это придает интерьеру индивидуальность.
Дерево и солома
В этом интерьере есть что-то первобытное и дикое. Кровать размещена на деревянной платформе, а стену украшает деревянный частокол. Атмосферу создают плетеный ковер, соломенные панно на стенах и большие вазоны.
Мех и вязаные подушки
Этот интерьер создан для релакса. Здесь царит полумрак, разбавленный огоньками, а кровать украсили вязаными элементами, уютными пледами и искусственным мехом. Он перекликается с меховым ковриком на полу.
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Насыщенные оттенки
В этой спальне стены отделали насыщенной синей краской. Светлая кровать создает контраст и добавляет игру цвета. Нужную атмосферу удалось достичь благодаря ковру с узорами, деревянной мебели и свечам у кровати.
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