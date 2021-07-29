Как создать стильную и современную классику в интерьере: пример апартаментов в Варшаве

Студия La Folie Studio, которая специализируется на изысканных и элегантных интерьерах, поделилась новым проектом в Варшаве. Классика, подобранная для апартаментов, выглядит красиво и функционально.

Владелец помещения – поклонник классицизма, который стремился воспроизвести элементы любимого стиля в современном интерьере. Студия, приступившая к работе, с легкостью переосмыслила классические основы и сформировала новый взгляд на вечное. Благодаря требовательности клиента и внимательности к деталям студии La Folie, в проекте соединились индивидуальность и уверенность.

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Продуманность до деталей



Мебель делалась под заказ / Фото Yellowtrace

Каждый элемент интерьера подстраивается под пожелания заказчика. Мебель, включая стулья и табуреты, спроектированные специально под стиль и настроение апартаментов. Такой объем работы и потраченные на оформление усилия не напрасны. Студия достигла необходимого баланса между новым жильем и обжитым местом.



Массивная столешница на кухне – ручная работа / Фото Yellowtrace

Классицизм просачивается из белых панелей, фресок на дверях и плинтусах. Кроме того, в доме много изысканных столов ручной работы. Чего только стоит кухонная столешница, покрытая мрамором.

Каждая комната оснащена местами для хранения. Так дизайнеры продемонстрировали, что классические жилые помещения умело скрывают технические предметы и выставляют на показ только декоративные элементы.



Классический стиль с современной мебелью / Фото Yellowtrace



В квартире много ненавязчивого декора / Фото Yellowtrace

Греческие бюсты смешиваются с яркими вазами и в комплексе украшают гостиную.



Спальня делит пространство с кабинетом / Фото Yellowtrace

Роскошные украшения хорошо сочетаются с большой кроватью в континентальном стиле с позолоченным бархатным изголовьем и роскошной мраморной ванной.

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