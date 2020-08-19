Американская дизайнерская студия представила проект реновации интерьера квартиры в доме в центре Нью-Йорка. Жилье стало современным и комфортным, при этом не нарушая целостности старого "браунстоуновского" дома.

Браунстоун – это архитектурный стиль, в котором строили характерные коричневые исторические здания Нью-Йорка, сообщает Archdaily.

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Шестиэтажное здание не изменилось внешне, но внутри дизайнеры поработали над созданием комфортного и современного жилья.

Типичный квартал в исторической части Нью-Йорка / Фото Archdaily

Каждая часть дома тщательно продумана. Так, на втором этаже, например, расположены кухня, офис и выход на задний двор с зоной для барбекю.

Кухня черным прилавком и шкафами отличается от светлых оттенков традиционной студии. Чтобы разбавить темную атмосферу, белые панели и изделия из древесины здесь внесли легкость в пространство.

Кухня здесь полностью черная / Фото Archdaily

Третий этаж посвящен социальным зонам – таким, как бар, столовая, и гостиная для посещения. Поскольку невозможно было изменить исторический фронтальный фасад, архитекторы решили изменить заднюю стену и установили здесь новое широкое окно, соединяющее первый и второй этажи.

Спальни, тренажерный зал, комната для телевизоров, комната отдыха и другие пространства были размещены на верхних этажах.

Бассейн в подвале – изюминка квартиры / Фото Archdaily

Декор имеет нейтральные оттенки, контрастные темному фасаду. Дубовые полы верхних уровней приносят мягкость, а известняк в теплых оттенках, ткани и мебель в земляных тонах тонко напоминают природные цвета Ближнего Востока – родину хозяина.

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Изюминкой проекта является крытый бассейн, который расположен в цокольном этаже.

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