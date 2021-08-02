Как создать минимализм в интерьере: 7 советов дизайнеров

Мало кто знает, что фраза "меньше, но лучше", принадлежит немецкому архитектору Людвигу Мис ван дер Роэ. Профессор Баухауса, классик западной городской архитектуры 20 века и основатель "интернационального стиля" создал один из самых популярных слоганов современной архитектуры, который не теряет своей актуальности и в наши дни.

В современном мире минимализм вышел из области дизайна и архитектуры и перешел в статус стиля жизни. Тысячи людей считают себя минималистами и отказываются от каких-либо излишеств в своей жизни, включая пищу, одежду и общение.

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Минимализм – это не о бедности и аскетичности. Несмотря на предупреждения, минималисты не живут в пустых комнатах и ​​не спят на полу. Минимализм – переосмысление привычек и осознанное потребление. И сегодня мы поговорим, как отобразить этот образ жизни в декоре своего дома.

7 первых шагов к достижению минималистичного стиля

Избавьтесь от лишних украшений. Начните из всего, что не несет практической функции. Конечно, вы можете оставить несколько декоративных элементов, но они должны быть особенными для вас. Используйте нейтральные и светлые тона. Выбирайте прямую мебель. Выберите один материал и используйте его на максимум, чтобы не генерировать лишних визуальных эффектов. Остановитесь на дереве, стекле или нержавеющей стали. Отдавайте предпочтение геометрическим принтам и светлым мягким тканям. Откажитесь от импульсивных покупок. Прежде чем приобрести мебель или декор, убедитесь, что эта вещь качественная и необходимая для вашего дома. Помните, что лучше потратить больше денег на одну функциональную вещь, чем меньше – на то, что скоро износится. Выдвижная и встроенная мебель идеально подходят для минималистичного стиля, особенно уместно она смотрятся в небольших домах.

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Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest



Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest



Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest



Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest



Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest



Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest



Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest



Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest



Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest



Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest



Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest