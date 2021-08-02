Как создать минимализм в интерьере: 7 советов дизайнеров
Источник:Architecture Art Designs
Мало кто знает, что фраза "меньше, но лучше", принадлежит немецкому архитектору Людвигу Мис ван дер Роэ. Профессор Баухауса, классик западной городской архитектуры 20 века и основатель "интернационального стиля" создал один из самых популярных слоганов современной архитектуры, который не теряет своей актуальности и в наши дни.
В современном мире минимализм вышел из области дизайна и архитектуры и перешел в статус стиля жизни. Тысячи людей считают себя минималистами и отказываются от каких-либо излишеств в своей жизни, включая пищу, одежду и общение.
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Минимализм – это не о бедности и аскетичности. Несмотря на предупреждения, минималисты не живут в пустых комнатах и не спят на полу. Минимализм – переосмысление привычек и осознанное потребление. И сегодня мы поговорим, как отобразить этот образ жизни в декоре своего дома.
7 первых шагов к достижению минималистичного стиля
- Избавьтесь от лишних украшений. Начните из всего, что не несет практической функции. Конечно, вы можете оставить несколько декоративных элементов, но они должны быть особенными для вас.
- Используйте нейтральные и светлые тона.
- Выбирайте прямую мебель.
- Выберите один материал и используйте его на максимум, чтобы не генерировать лишних визуальных эффектов. Остановитесь на дереве, стекле или нержавеющей стали.
- Отдавайте предпочтение геометрическим принтам и светлым мягким тканям.
- Откажитесь от импульсивных покупок. Прежде чем приобрести мебель или декор, убедитесь, что эта вещь качественная и необходимая для вашего дома. Помните, что лучше потратить больше денег на одну функциональную вещь, чем меньше – на то, что скоро износится.
- Выдвижная и встроенная мебель идеально подходят для минималистичного стиля, особенно уместно она смотрятся в небольших домах.
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Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest
Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest
Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest
Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest
Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest
Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest
Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest
Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest
Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest
Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest
Как создать минималистичный декор / Фото Pinterest