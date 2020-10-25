Декор – это дополнение интерьера, благодаря которому помещение выглядит уютнее и привлекательнее. Какие современные элементы декора стоит использовать – читайте в материале.

Также декор помогает расставить акценты в квартире или доме и привлечь внимание к важным местам, отмечает Дизайн24.

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Популярные элементы декора для дома

Выпуклое зеркало

Одним из самых популярных элементов декора является выпуклое зеркало в деревянной раме. Подойдет для большинства стилей из-за своего нейтрального цвета.



Практической пользы из него немного, однако оно будет стильно смотреться в спальне/ Фото: Homester

Ковер с этническим узором

Ковры с этническим узором станут хорошим решением не только для этники, но и для скандинавского стиля, а также прованс, лофт и другие.



Ковер с этническим узором набирает популярность / Фото: Homester

Белая корзина

Плетеная белая корзина удачно будет дополнять ванну в скандинавском стиле.



Такую корзину применяют в виде декора, а также как корзину для белья / Фото: Homester

Подсвечник

Треугольные подсвечники на три свечи тоже является одним из лучших решений для современного декора. Такие подсвечники подойдут многим стилям, за исключением классического и минимализма.



Стиль, которому больше всего подходят подсвечники – скандинавский / Фото: Homester

Светильники

Напольные светильники – совершенно новый ход от мировых дизайнеров. Они помогут вам акцентировать внимание на важных составляющих интерьера.

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Такие светильники "любят" стили лофт, гранж и индустриальный / Фото: Homester

Несовершенные формы

Изгибы, несовершенства, отсутствие симметрии и как бы случайные шероховатости – такие объекты кажутся созданными вручную. В нейтральном интерьере они становятся важным элементом, а вот в ярком – помогут расставить акценты.



Несовершенная форма вазы или подсвечника – отличный вариант для декора / Фото elledecoration

Низкие кресла снова в тренде

Низкие кресла, которые выполнены из дерева и других натуральных материалов, задают расслабленную и неформальную обстановку. Они прекрасно подойдут для зоны отдыха.



Низкие кресла добавляют уют / Фото pexels

Посуда с акварельным принтом

Нежные узоры с сине-бирюзовым оттенком, которые плавно переходят из одного в другой – это еще одна популярная тенденция.



Акварельные тона и нестандартная форма / Фото pexels

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