Как современно украсить жилье: интересные советы для декора
Декор – это дополнение интерьера, благодаря которому помещение выглядит уютнее и привлекательнее. Какие современные элементы декора стоит использовать – читайте в материале.
Также декор помогает расставить акценты в квартире или доме и привлечь внимание к важным местам, отмечает Дизайн24.
Интересно Как украсить комнату плакатами: крутые идеи на осень
Популярные элементы декора для дома
Выпуклое зеркало
Одним из самых популярных элементов декора является выпуклое зеркало в деревянной раме. Подойдет для большинства стилей из-за своего нейтрального цвета.
Практической пользы из него немного, однако оно будет стильно смотреться в спальне/ Фото: Homester
Ковер с этническим узором
Ковры с этническим узором станут хорошим решением не только для этники, но и для скандинавского стиля, а также прованс, лофт и другие.
Ковер с этническим узором набирает популярность/ Фото: Homester
Белая корзина
Плетеная белая корзина удачно будет дополнять ванну в скандинавском стиле.
Такую корзину применяют в виде декора, а также как корзину для белья/ Фото: Homester
Подсвечник
Треугольные подсвечники на три свечи тоже является одним из лучших решений для современного декора. Такие подсвечники подойдут многим стилям, за исключением классического и минимализма.
Стиль, которому больше всего подходят подсвечники – скандинавский / Фото: Homester
Светильники
Напольные светильники – совершенно новый ход от мировых дизайнеров. Они помогут вам акцентировать внимание на важных составляющих интерьера.
Актуально: Как правильно обустроить жилое пространство во время карантина: советы
Такие светильники "любят" стили лофт, гранж и индустриальный / Фото: Homester
Несовершенные формы
Изгибы, несовершенства, отсутствие симметрии и как бы случайные шероховатости – такие объекты кажутся созданными вручную. В нейтральном интерьере они становятся важным элементом, а вот в ярком – помогут расставить акценты.
Несовершенная форма вазы или подсвечника – отличный вариант для декора / Фото elledecoration
Низкие кресла снова в тренде
Низкие кресла, которые выполнены из дерева и других натуральных материалов, задают расслабленную и неформальную обстановку. Они прекрасно подойдут для зоны отдыха.
Низкие кресла добавляют уют / Фото pexels
Посуда с акварельным принтом
Нежные узоры с сине-бирюзовым оттенком, которые плавно переходят из одного в другой – это еще одна популярная тенденция.
Акварельные тона и нестандартная форма / Фото pexels
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке