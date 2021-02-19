Секреты дизайнеров: 10 современных решений в интерьере, о которых вы не знали
Сегодня существуют замечательные детали в интерьере, которые помогут сделать ваш дом удобным и комфортным. Все дизайнеры давно знают эти секреты, а мы поделимся ими с вами.
Источник:24tv.ua
Новые технологии развиваются стремительно и прогресс не стоит на месте. Предлагаем вам отличные решения для дома, которые сделают жизнь легче и приятнее.
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Кухонные шкафы до потолка
Шкафы до потолка расширяют место для хранения / Фото AdMe
Они имеют очень много преимуществ: на них не скапливается пыль, в них можно разместить значительно больше предметов.
Шкафчики до потолка имеют изящный и современный вид.
Кухонная столешница без углового плинтуса
Столешница без плинтуса выглядит дороже / Фото AdMe
Часто при установке столешницы и фартука возникает промежуток между ними. Тогда используют уголок, чтобы его закрыть. Однако уголок очень удешевляет и упрощает интерьер.
Сегодня рекомендуют сначала монтировать кухню, а потом делать фартук. В конце стыки заделываются герметиком и затиркой.
Духовка на уровне груди
Духовка на уровне груди делает пользование комфортным / Фото AdMe
Мы привыкли располагать духовку под плитой, но они могут существовать отдельно. Духовка на уровне груди – это удобно. Вам не нужно нагибаться, чтобы посмотреть на еду в процессе приготовления. Кроме того, из нее удобно доставать посуду.
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Гардеробная комната вместо шкафа
Гардеробная комната экономит место / Фото AdMe
Если место позволяет, сделайте хоть крохотную гардеробную комнату. Она позволит разместить все вещи с комфортом и даже будет занимать меньше пространства, чем шкафы по всей квартире.
Двери до потолка
Двери до потолка визуально расширяют пространство / Фото AdMe
Такие двери визуально увеличивают высоту стен и добавляют комнатам современный вид. Можно не делать всю поверхность двери такой, что открывается – сверху достаточно имитации.
Интегрированные кухонные ручки
Интегрированные ручки – современный и удобный вариант / Фото AdMe
Сегодня дизайнеры выбирают кухонные дверцы, которые открываются при нажатии, или ручки, скрытые в плоскости дверей.
Тонкая столешница на кухне
Пример тонкой столешницы на кухне / Фото AdMe
Мы привыкли к толстым массивным столешницам. Но можно не покупать такие, а выбрать вариант тонкой столешницы – это удешевит кухню и сделает интерьер аккуратным.
Нейтральные цвета фасадов
К нейтральным фасадам легче подбирать детали / Фото AdMe
В интерьере нейтральных оттенков проще изменить определенные детали, или добавить красок с помощью декора.
Безбарьерная душевая кабина
Безбарьерной кабиной удобно пользоваться / Фото AdMe
Ее гораздо удобнее использовать, особенно детям и людям старшего возраста. Безбарьерную кабину легче мыть, ведь в ней меньше стыков и швов. Однако в такой душевой должен быть определенный наклон пола, чтобы вода стекала в канализацию.
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Врезная мойка вместо накладной
Современная врезная мойка / Фото AdMe
Врезная мойка идет вровень со столешницей и соответствует современной концепции минимализма.
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