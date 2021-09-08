Современные элементы и сельская душа: загородный дом с удивительными сочетаниями
Источник:ELLEDecor
Брутальный дом с сельскими мотивами расположен в провинции Жирона, что на севере Испании. Он украшен большим количеством растений и этническими мотивами.
На полпути между морем и лесом этот дом имеет кубические линии и сохраняет сельскую сущность. При строительстве здания были использованы только местные, натуральные материалы.
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Фасад дома покрыт деревянными планками и керамическими плитами. Пышная растительность окутывает хижину и пробирается сквозь стены.
Дом, построенный известным испанским архитектором Дамианом Рибасом, спроектированных так, что его владельцы – супружеская пара с тремя дочерьми – наслаждаются видами в полной мере.
В хижине есть зона для завтрака, уголки для чтения на открытом воздухе, летняя столовая и гамак для сна. Особое удовольствие добавляет пергола для отдыха – здесь можно спать в горячие летние ночи.
Волшебный дом дополнен легкой и мобильной мебелью. Многие из них приобретены у местных торговцев антиквариатом и ремесленников. Благодаря удачно подобранным нейтральным цветам дом выглядит разным каждый день и времени года.