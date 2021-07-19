Существует немало советов, как правильно обустроить прихожую. Однако мало кто учитывает последние тренды дизайна, которые способны упростить жизнь и сэкономить место в небольшом входном пространстве. Делимся самыми интересными из них!

Интересно Как защитить дом от вирусов и бактерий

Подсветка



Подсветка с датчиком движения в прихожей / Фото amazon

Подсветка, срабатывающая при открытии двери, – отличное решение, которое поможет сэкономить на электроэнергии. Практическое решение понадобится людям, которые всегда спешат и выполняют несколько задач в одну минуту. Вам не придется взаимодействовать с выключателем или волноваться, что вы забыли выключить свет, выходя из дома. Особенно приятна эта функция, когда вы возвращаетесь из магазина с занятыми руками.

Подсветка упростит поиск вещей в глубоком шкафу, если разместить ее под верхней полкой.

Зеркало

Зеркало – обязательный элемент прихожей. Если нет места на стене, расположите его на дверях.

Крючки для одежды



Скрытые крючки для одежды / Фото homeless

Скрытые крючки позволяют организовать хранение верхней одежды на небольшой территории. Используйте столько крючков, сколько нужно в этот момент. В закрытом виде стенка со скрытыми крючками превратится в стильные рельсы.

К теме На что обратить внимание, выбирая тумбу для обуви: советы дизайнеров

Ящики для хранения

Массивные ящики переносим вверх. Если места в прихожей немного, можно использовать монолитный шкаф, который визуально выглядит как стенка. В таком случае уместно задействовать место над дверью.

Место для сидения

Это решение делает вашу прихожу удобной и уютной. Его можно совместить с тумбой для обуви, чтобы сэкономить место.

Создайте отдельную зону

В просторных прихожих уместно "поиграть" с визуалом и создать обособленную зону.

Как спрятать щиток

Щиток в прихожей следует спрятать в шкаф, если квартира небольшая, это место прекрасно подойдет и для хранения WI-Fi-роутера.