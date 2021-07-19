Существует немало советов, как правильно обустроить прихожую. Однако мало кто учитывает последние тренды дизайна, которые способны упростить жизнь и сэкономить место в небольшом входном пространстве. Делимся самыми интересными из них!
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Подсветка
Подсветка с датчиком движения в прихожей / Фото amazon
Подсветка, срабатывающая при открытии двери, – отличное решение, которое поможет сэкономить на электроэнергии. Практическое решение понадобится людям, которые всегда спешат и выполняют несколько задач в одну минуту. Вам не придется взаимодействовать с выключателем или волноваться, что вы забыли выключить свет, выходя из дома. Особенно приятна эта функция, когда вы возвращаетесь из магазина с занятыми руками.
Подсветка упростит поиск вещей в глубоком шкафу, если разместить ее под верхней полкой.
Зеркало
Зеркало – обязательный элемент прихожей. Если нет места на стене, расположите его на дверях.
Крючки для одежды
Скрытые крючки для одежды / Фото homeless
Скрытые крючки позволяют организовать хранение верхней одежды на небольшой территории. Используйте столько крючков, сколько нужно в этот момент. В закрытом виде стенка со скрытыми крючками превратится в стильные рельсы.
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Ящики для хранения
Массивные ящики переносим вверх. Если места в прихожей немного, можно использовать монолитный шкаф, который визуально выглядит как стенка. В таком случае уместно задействовать место над дверью.
Место для сидения
Это решение делает вашу прихожу удобной и уютной. Его можно совместить с тумбой для обуви, чтобы сэкономить место.
Создайте отдельную зону
В просторных прихожих уместно "поиграть" с визуалом и создать обособленную зону.
Как спрятать щиток
Щиток в прихожей следует спрятать в шкаф, если квартира небольшая, это место прекрасно подойдет и для хранения WI-Fi-роутера.