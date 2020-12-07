Старинные кирпичные стены, радиаторы и мраморный пол в сочетании с современной мебелью – так выглядит заведение Cheese Bakery в центре Львова.

Про заведение с современным интерьером сообщает украинский дизайнер Ира Лысюк на своем официальном сайте .

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В интерьере много интересных деталей / Фото lysiuk.com

Кафе называется Cheese Bakery. Оно расположено в историческом здании XIX века.

Здание является историческим, а вот заведение – современным. Его площадь составляет 145 квадратных метров.



Старые кирпичные стены ничем не отделали / Фото lysiuk.com

В интерьере сохранили старинный мраморный пол, дерево в оконных проемах, потолок со сводами и чугунные радиаторы отопления.

Самым интересным элементом дизайна стали кирпичные стены.



Современный дизайн и старинные элементы / Фото lysiuk.com

Кирпичные стены помещения пронизаны историей. Поэтому мы решили сохранить их первозданный вид, – рассказывает дизайнер.

В кафе хотели избежать атмосферы общественного заведения. Поэтому в интерьере нет, например, одинаковых стульев, поставленных в ряд.

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Здесь сохранили старинные оконные рамы / Фото lysiuk.com

Все детали подобраны для того, чтобы было ощущение, будто пришел в гости к друзьям.

В интерьере очень много деталей , которые хочется рассматривать. Здесь использовали различные изделия современных украинских мастеров.

Адрес кафе Cheese Bakery: город Львов, улица Галицкая, 1

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