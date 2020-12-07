Как выглядит стильное кафе в старинном здании в центре Львова: фото интерьеров
Старинные кирпичные стены, радиаторы и мраморный пол в сочетании с современной мебелью – так выглядит заведение Cheese Bakery в центре Львова.
Про заведение с современным интерьером сообщает украинский дизайнер Ира Лысюк на своем официальном сайте.
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В интерьере много интересных деталей / Фото lysiuk.com
Кафе называется Cheese Bakery. Оно расположено в историческом здании XIX века.
Здание является историческим, а вот заведение – современным. Его площадь составляет 145 квадратных метров.
Старые кирпичные стены ничем не отделали / Фото lysiuk.com
В интерьере сохранили старинный мраморный пол, дерево в оконных проемах, потолок со сводами и чугунные радиаторы отопления.
Самым интересным элементом дизайна стали кирпичные стены.
Современный дизайн и старинные элементы / Фото lysiuk.com
Кирпичные стены помещения пронизаны историей. Поэтому мы решили сохранить их первозданный вид, – рассказывает дизайнер.
В кафе хотели избежать атмосферы общественного заведения. Поэтому в интерьере нет, например, одинаковых стульев, поставленных в ряд.
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Здесь сохранили старинные оконные рамы / Фото lysiuk.com
Все детали подобраны для того, чтобы было ощущение, будто пришел в гости к друзьям.
В интерьере очень много деталей, которые хочется рассматривать. Здесь использовали различные изделия современных украинских мастеров.
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Как найти кафе Cheese Bakery на карте:
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