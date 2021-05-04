Целью проекту было максимизировать доступное пространство по всему объекту, при этом не нарушая викторианский эркер сзади. Дизайнеры всегда пытаются сохранить неповторимость исторических зданий, и этот дом не стал исключением.

Вам понравится 7 уютных внутренних двориков: фотоидеи, которые вдохновляют

Архитекторы сделали это, создав пристройку с новой столовой и кухней открытой планировки , а темно-синие кухонные шкафы добавили красочный акцент пространству.

Столовая с черными акцентными стульями и деревянным столом / Фото contemporist.com

Новая открытая зона – это бескаркасное криволинейное окно , которое защищает "оригинальный" эркер и обеспечивает достаточное количество естественного света в интерьере.

Из столовой можно попасть во внутренний двор / Фото contemporist.com

К небольшому открытому внутреннему дворику между эркером и безрамным окном можно попасть из дома . Внутри – белый галечный покров земли, линейное освещение и озеленение.

Кухня синего цвета стала акцентом интерьера / Фото contemporist.com

Интересно Как выглядит "космический дом" для аренды под Львовом: фото

Белая галька и лавка во внутреннем дворике / Фото contemporist.com

Вот как старинные вещи сочетаются с современными!