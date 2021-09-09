Скульптура "Замок великих душ" создана из проволочной сетки. Она установлена вблизи монастыря XVI века, в Музее искусств города Равенна.

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Тонкая и изящная работа / Фото Designboom

Художник приглашает посетителей зайти внутрь скульптуры. Здесь каждый сможет воспроизвести в своем воображении "путешествие Данте".

Новая архитектурная "звезда" Равенны​ / Фото Designboom

Как отметил Трезольди, скульптура передает архетипный образ, цель которого – наладить диалог между прошлым и настоящим. Он убежден, что каждый посетитель при созерцании скульптуры сможет оторваться от реальности и мысленно унестись сквозь века.