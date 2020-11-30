Сегодня дизайнеры советуют не сосредотачиваться исключительно на одном стиле интерьера. Лучше всего – совмещать два и более стиля, делать интересные акценты.

Как сочетать стили, сообщает журнал House Beautiful .

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Правила, сформированные дизайнерами для тех, кто хочет оживить свой интерьер

Контраст в моде



Контрастная мебель дополняет друг друга / Фото Pinterest

Забудьте о том, что мебель должна быть "из одного гарнитура" . Это устаревший подход.

Контрастность обогащает оба предмета, – сообщает дизайнер Джейми Дрейк.

К примеру, если у вас современный дизайн, добавьте к нему кресло барочной формы . Это усилит эффект от интерьера.

Тренируйте видение



Сочетайте стили сначала с помощью картинок / Фото Ivd

Бывайте на выставках, просматривайте различные картинки и портфолио дизайнеров. Можно размещать на белом листе вырезки из журналов, или делать это в фотошопе.

Миксуйте стили сначала виртуально , а потом и в реальной жизни.

Сочетайте текстуры

Не делайте все детали сплошь металлическими или сплошь деревянными . Контраст фактур смотрится гораздо эффектнее.



Контрастные ткани выглядят приятно / Фото Dantone Homme

Можно сочетать разные ткани : например, легкий атлас и тяжелый бархат.

Обратитесь к природе



Природные материалы оживляют интерьер / Фото Severdv

Дизайнер Джейми Дрейк советует иметь в каждой комнате какой-то природный элемент . Сегодня существует немало изделий из натуральных материалов : шерсти, шелка, льна, мрамора, бронзы, дерева и т.

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Свет должен отражаться



Стеклянные поверхности отражают свет / Фото roomble.com

Обязательно обратите внимание на материалы, отражающие свет . Это не только зеркала. Роль отражающего элемента могут играть стеклянные шкафы, матовое стекло, светлый пол и многое другое.

Добавьте личного



Контрастность создана с помощью разного покрытия стен / Фото Sea Photography

Не выбрасывайте свою старую любимую мебель или аксессуары . Дайте им новую жизнь. Если нужно, отреставрируйте их, или используйте в интерьере такими, какими они были прежде.