Как сочетать разные стили и материалы в интерьере: советы специалиста
Сегодня дизайнеры советуют не сосредотачиваться исключительно на одном стиле интерьера. Лучше всего – совмещать два и более стиля, делать интересные акценты.
Как сочетать стили, сообщает журнал House Beautiful.
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Правила, сформированные дизайнерами для тех, кто хочет оживить свой интерьер
Контраст в моде
Контрастная мебель дополняет друг друга / Фото Pinterest
Забудьте о том, что мебель должна быть "из одного гарнитура". Это устаревший подход.
Контрастность обогащает оба предмета, – сообщает дизайнер Джейми Дрейк.
К примеру, если у вас современный дизайн, добавьте к нему кресло барочной формы. Это усилит эффект от интерьера.
Тренируйте видение
Сочетайте стили сначала с помощью картинок / Фото Ivd
Бывайте на выставках, просматривайте различные картинки и портфолио дизайнеров. Можно размещать на белом листе вырезки из журналов, или делать это в фотошопе.
Миксуйте стили сначала виртуально, а потом и в реальной жизни.
Сочетайте текстуры
Не делайте все детали сплошь металлическими или сплошь деревянными. Контраст фактур смотрится гораздо эффектнее.
Контрастные ткани выглядят приятно / Фото Dantone Homme
Можно сочетать разные ткани: например, легкий атлас и тяжелый бархат.
Обратитесь к природе
Природные материалы оживляют интерьер / Фото Severdv
Дизайнер Джейми Дрейк советует иметь в каждой комнате какой-то природный элемент. Сегодня существует немало изделий из натуральных материалов: шерсти, шелка, льна, мрамора, бронзы, дерева и т.
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Свет должен отражаться
Стеклянные поверхности отражают свет / Фото roomble.com
Обязательно обратите внимание на материалы, отражающие свет. Это не только зеркала. Роль отражающего элемента могут играть стеклянные шкафы, матовое стекло, светлый пол и многое другое.
Добавьте личного
Контрастность создана с помощью разного покрытия стен / Фото Sea Photography
Не выбрасывайте свою старую любимую мебель или аксессуары. Дайте им новую жизнь. Если нужно, отреставрируйте их, или используйте в интерьере такими, какими они были прежде.
Вещи с историей всегда привлекают внимание и делают дом уютным.
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