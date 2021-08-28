Разнообразие материалов и цветовая палитра фартуков гораздо шире чем количество материалов из которых изготавливают столешницы и кухонные стенки. Поэтому дизайнеры советуют начать с выбора мебели и только тогда подбирать покрытие, которое будет защищать стены от грязи, жира и влаги.

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Дерево и монохром

Как совместить кухонный фартук и фасады шкафов: 10 стильных вариантов / Фото design-homes

Деревянные фасады – неизменный тренд, который с легкостью сочетается с базовыми цветами: белым, черным и серым. Если вы мечтаете о кухне, которая долго не выйдет из моды – приобретите матовые поверхности. Для фартука идеально подойдет лаконичный камень с минимальным количеством швов.

Матовый белый и желтый

Как совместить кухонный фартук и фасады шкафов: 10 стильных вариантов / Фото design-homes

Если вам нравятся светлые кухни, но вы хотите добавить в интерьер ярких нот, обратите внимание на сочетание молочных оттенков с желтым фартуком. Яркая рабочая зона создаст интересный акцент, который ежедневно будет заряжать вас на новые свершения.

Серый глянец и перламутр

Как совместить кухонный фартук и фасады шкафов: 10 стильных вариантов / Фото design-homes

Французский серый с ненавязчивым перламутром поможет создать идеальный классический интерьер и придаст фасадам стильного и ненавязчивого вида. В то же время легкие блики на поверхности фартука сделают вашу кухню светлой и изысканной.

Изумрудный и белый

Как совместить кухонный фартук и фасады шкафов: 10 стильных вариантов / Фото design-homes

Если вы ищете эффектную плитку, обратите внимание на изумрудные или малахитовые оттенки кафеля, который стоит выложить вертикально. Это визуально поднимет рабочую зону. Глубокий зеленый следует приглушить жемчужным белым.

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Голубовато-серый и светлое дерево

Как совместить кухонный фартук и фасады шкафов: 10 стильных вариантов / Фото design-homes

Если вы мечтаете о нестандартной кухни в пастельных тонах, обратите внимание на это сочетание. Светлый ясень, голубовато-серые фасады и белые элементы – это идеальное и ненавязчивое сочетание, которое обеспечит кухни стильный внешний вид.

Холодный серый и пыльно-розовый

Как совместить кухонный фартук и фасады шкафов: 10 стильных вариантов / Фото design-homes

Нежное сочетание напоминает рассвет над городом. Комбинация настраивает на покой и уют и прекрасно подходит творческим личностям. Чтобы создать плавные переходы, используйте затирку в тон плитки.

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Темный дуб и золото

Как совместить кухонный фартук и фасады шкафов: 10 стильных вариантов / Фото design-homes

Деревянные тумбы и белые навесные шкафчики – это любимая комбинация, которую используют в эко-стиле. Чтобы разбавить его, дизайнеры рекомендуют добавить акцентный элемент, например, фигурную золотую мозаику.

Тераццо и нейтральные цвета

Как совместить кухонный фартук и фасады шкафов: 10 стильных вариантов / Фото design-homes

Тераццо с яркими вкраплениями на фартуке исключает использование других ярких цветов в интерьере кухни. Поэтому лучше всего, если вы совместите пеструю поверхность со сдержанными фасадами.

Дымчато-белый и плитка-кабанчик

Как совместить кухонный фартук и фасады шкафов: 10 стильных вариантов / Фото design-homes

Чтобы небольшая кухня выглядела просторнее, для ее оформления подойдут светлые тона и глянцевые фактуры. Дымчато-белые фасады с холодным подтоном прекрасно расширят пространство и отлично будут сочетаться с гранитной столешницей.

Приглушенный коралловый и белый ясень

Как совместить кухонный фартук и фасады шкафов: 10 стильных вариантов / Фото design-homes

Сейчас в трендах "сложные" или смешанные цвета. Считается, что такое решение увеличивает вау-эффект от интерьера, поскольку при разном освещении помогает разглядеть различные оттенки. В этом варианте коралловый цвет в сочетании с серым верхом и фартуком из ЛДСП, который имитирует выбеленные дерево, – точно не надоест и позволит наслаждаться эстетикой кухни в течение долгого времени.