Солнечное настроение: как удачно использовать желтый цвет в интерьере

Желтый цвет заряжает энергией и положительным настроением. Если вы любите окружать себя теплыми, радостными и насыщенными цветами, то желтый цвет в композиции – идеальный выбор для вас!

Этот яркий солнечный цвет оказывает положительное влияние на самооценку и улучшает настроение. Символика этого цвета преимущественно положительная, ободряет и стимулирует к активному образу жизни.

Не пропустите Все для чтения: оригинальный дом с открытой библиотекой

Если вы хотите ввести желтый цвет в интерьер, хорошо продумайте всю композицию. Этот интенсивный цвет будет выглядеть довольно эффектно, только если он имеет соответствующую компанию. К примеру, с такой палитрой хорошо сочетается черный цвет.

Энергичный интерьер / Фото homebook

Еще один удачный способ использовать этот цвет – покрасить одну стену в желтый, а другие – в светлый нейтральный цвет, например бежевый или белый. Если вам нравятся серо-желтые стены, вы можете поклеить модные обои с узорами в этих цветах на одной стене в вашей гостиной или спальне.

Вы мечтаете о желтых стенах в детской комнате? Это отличная идея! Малышам очень часто нравятся такие веселые, энергичные цвета. В детской комнате желтый можно даже комбинировать с другими интенсивными цветами. Как насчет постера малинового цвета на фоне интенсивно желтой стены?

Отличный дизайн / Фото homebook

Желтый цвет в интерьерах – это не только стены! Следует также использовать его в аксессуарах для дома, которые оживят устройство и сделают ваш интерьер еще более приятным и уютным.

К примеру, желтое кресло станет модным элементом в обустройстве гостиной.

Просто и волшебно / Фото homebook

Следует помнить, что термин "желтый" охватывает целую гамму цветов. Вы можете выбрать предмет мебели канарейного цвета, который будет очень интенсивным и энергичным, но если вы предпочитаете более мягкие цвета, то нежный, светло-желтый подойдет лучше.