Студия Atelier d'Arquitectura Lopes da Costa представила свою гордость – House M.C. Дом в Санта-Мария-да-Фейра вдохновляет на яркую и интересную жизнь.

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Наклон дома позволил дизайнерам предоставить дома разные уровни. На нижнем расположен гараж, подвал и различные хозяйственные помещения, в то время как наверху сосредоточились комфортные жилые просторы.

Дом мечты / Фото Archdaily

Панорамы – одна из главных "изюминок" дома. Дизайнеры руководствовались не только функциональными соображениями – уменьшить количество дневного света и обзор в этом проекте было бы настоящим преступлением.

Продуманные формы образуют удивительный силуэт / Фото Archdaily

Самые высокие точки дома отвели под спальню и гостиную, чтобы хозяева и гости могли наслаждаться здешними видами. Коридор-город, соединяющий части дома, прекрасно взаимодействует с природными элементами.

Открытые и роскошные просторы / Фото Archdaily

Функциональность и эстетика, минимализм и изысканность. Этот дом объединяет лучшие черты многих концепций, что делает его уникальным и неповторимым.