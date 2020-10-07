Оживить интерьер и придать ему творческих нот можно с помощью разных стульев. Еще несколько десятилетий назад такое сочетание казалось невозможным. Узнайте, как обновить дизайн своего дома с помощью простых шагов.

Существует несколько советов для тех, кто хочет собрать вокруг стола разные стулья, пишет roomble.

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Комната выглядит интереснее, когда стулья тщательно подобраны / Фото elenaeller.com

Один цвет – разный дизайн

Здесь основное правило – подобрать стулья одного оттенка. А форма и материал могут быть любыми.

Такое решение хорошо подойдет для минималистичных интерьеров, а также для помещений в стиле лофт.



Цвет визуально связывает элементы дизайна / Фото elenaeller.com

Разный цвет – одинаковый дизайн

Это сочетание будет выглядеть легко и жизнерадостно. Хорошо подойдет для светлой кухни, а также для однотонных, пастельных помещений.

Можно создать такую ​​зону с разноцветными стульями в детской комнате – дети будут в восторге.



Разнообразие цветов делает интерьер веселее / Фото elenaeller.com

Один материал – разные стулья

Если любите экспериментировать с материалами – это станет отличным решением.

Металл, пластик, дерево – сегодня выбор мебели чрезвычайно велик. Остановитесь на одном материале и экспериментируйте со стилями.



Можно сочетать классику и модерн / Фото elenaeller.com

Один стиль – разный дизайн

Решение для тех, кто хочет сочетать, например, классику и минимализм.

Чтобы сохранить единый стиль кухни или обеденной зоны, выбирайте стулья, которые будут отличаться между собой лишь определенными деталями.



Экспериментировать можно даже в строгом интерьере / Фото elenaeller.com

Один стул не такой, как другие

Интересное дизайнерское решение. Стул, который отличается от других цветом или стилем, точно будет привлекать внимание.

Будьте уверены, все захотят посидеть именно на этом "уникальном" стульчике.



Даже один стул может изменить общий вид комнаты / Фото elenaeller.com

Добавьте прозрачности

Попробуйте совместить обычные стулья с прозрачными. Это сделает интерьер визуально легче и интереснее.

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Кроме того, прозрачная мебель – современный дизайнерский тренд и пользуются немалой популярностью.

В конце концов, вы можете выбирать мебель на свой вкус, ведь сегодня допустимы любые смелые сочетания в интерьере.



Прозрачная мебель выглядят выигрышно / Фото yellowhome

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