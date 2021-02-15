Пользователь тиктока из Японии сняла потрясающе видео, как ведет себя вода в ванной во время землетрясения. Естественное явление имело амплитуду 7,1 балла.

Жительница Японии сняла на видео, что происходит с водой в ванной, если наступает внезапное землетрясение. Это естественное явление произошло в Японии несколько дней назад. Посмотреть видео можно у пользователя с ником bace8585 в TikTok.

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Вода выплескивается из ванны почти вертикально / Фото bace8585

Толчки заставляют воду в ванной подниматься почти до потолка. Это похоже на ужасный фонтан в ванной комнате.



То, что происходит с водой во время землетрясения, поражает / Фото bace8585