Впечатляюще: девушка сняла на видео, что случилось с водой в ванне во время землетрясения
Пользователь тиктока из Японии сняла потрясающе видео, как ведет себя вода в ванной во время землетрясения. Естественное явление имело амплитуду 7,1 балла.
Источник:тікток bace8585
Жительница Японии сняла на видео, что происходит с водой в ванной, если наступает внезапное землетрясение. Это естественное явление произошло в Японии несколько дней назад. Посмотреть видео можно у пользователя с ником bace8585 в TikTok.
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Вода выплескивается из ванны почти вертикально / Фото bace8585
Толчки заставляют воду в ванной подниматься почти до потолка. Это похоже на ужасный фонтан в ванной комнате.
То, что происходит с водой во время землетрясения, поражает / Фото bace8585
Видео стало вирусным в сети, его посмотрели более 79 миллионов пользователей.
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