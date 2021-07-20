Смех сквозь слезы: курьезные провалы в дизайне – потрясающие фото

Креативные идеи не всегда приносят в дом уют и стиль, иногда это и грандиозные провалы. Смотрите подборку интерьеров, которые вызывают удивление.

В сети появились фотографии удивительных интерьеров и внешних элементов зданий, на которые невозможно смотреть без смеха. Похоже, креатив подвел владельцев этих зданий.

Интересно 3 критерия, которые следует учесть при выборе кондиционера: видео

Вертолет вместо вентилятора

Когда на дворе стоит безумная жара, то спасти может вентилятор. Но даже с этим элементом интерьера можно нафантазировать лишнего.



Невероятный декор / Фото Bored Panda

Мозаика , мозаика и снова мозаика

Замечательная демонстрация пословица "Чего много, то не хорошо".



Удивительная ванна / Фото Bored Panda

Ремонт 500- летнего замка

Когда на весь замок не хватает средств, всегда можно ужасно задекорировать его часть.



Нетипичный вид замка / Фото Bored Panda

Ррр!

А что, леопард снова в тренде?



Впечатляющий фасад дома / Фото Bored Panda

Коллекция окон

Хозяйке этого дома можно посочувствовать в Пасхальный четверг.

Окна на любой вкус / Фото Bored Panda

Балкон-бокал

Когда уютный балкон – это еще и любимый напиток.



Винный балкон / Фото Bored Panda

Оригинальное решение

Когда креатив не слишком уместен...



Извечная проблема / Фото Bored Panda

Ванная Барби

Тот момент, когда пока не увидишь сам, то не поверишь в существование таких помещений.

Кукольная ванна / Фото Bored Panda

Лестница в никуда

Невозможно себе представить еще большую нецелесообразность использования пространства.



Когда очень любишь лестницы / Фото Bored Panda