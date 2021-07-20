В сети появились фотографии удивительных интерьеров и внешних элементов зданий, на которые невозможно смотреть без смеха. Похоже, креатив подвел владельцев этих зданий.
Интересно 3 критерия, которые следует учесть при выборе кондиционера: видео
Вертолет вместо вентилятора
Когда на дворе стоит безумная жара, то спасти может вентилятор. Но даже с этим элементом интерьера можно нафантазировать лишнего.
Невероятный декор / Фото Bored Panda
Мозаика, мозаика и снова мозаика
Замечательная демонстрация пословица "Чего много, то не хорошо".
Удивительная ванна / Фото Bored Panda
Ремонт 500-летнего замка
Когда на весь замок не хватает средств, всегда можно ужасно задекорировать его часть.
Нетипичный вид замка / Фото Bored Panda
Ррр!
А что, леопард снова в тренде?
Впечатляющий фасад дома / Фото Bored Panda
Коллекция окон
Хозяйке этого дома можно посочувствовать в Пасхальный четверг.
Окна на любой вкус / Фото Bored Panda
Балкон-бокал
Когда уютный балкон – это еще и любимый напиток.
Винный балкон / Фото Bored Panda
Оригинальное решение
Когда креатив не слишком уместен...
Извечная проблема / Фото Bored Panda
Ванная Барби
Тот момент, когда пока не увидишь сам, то не поверишь в существование таких помещений.
Кукольная ванна / Фото Bored Panda
Лестница в никуда
Невозможно себе представить еще большую нецелесообразность использования пространства.
Когда очень любишь лестницы / Фото Bored Panda