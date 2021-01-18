Смешной интерьер: 10 случаев, когда дизайнеры утратили здравый смысл
Если любите смотреть фото смешного дизайна – предлагаем вам свежую подборку удивительных интерьеров. Только представьте, как неудобно здесь жить.
В этих квартирах и домах не очень удобно жить. Однако фотографии "оригинального" дизайна покоряют интернет. Фото неудобного и удивительного дизайна предлагает ресурс Boredpanda.
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Невидимые ступеньки
Попробуйте встать на них и не упасть / Фото Boredpanda
Вода, текущая под дверь
В этом душе вся вода течет под дверь, а не в специальное отверстие / Фото Boredpanda
Приветствие гостям
В этом доме нет дверей в санузел, поэтому гости всегда видят замечательную картину / Фото Boredpanda
Кухня от производителей диванов
Вот что бывает, когда берешься не за свое дело / Фото Boredpanda
Двери есть, смысла нет
Из преимуществ – владельцам не нужно иметь дополнительный комплект ключей / Фото Boredpanda
Мираж
Это не зеркало, а дверной проем / Фото Boredpanda
Веселенький дизайн
На этой кухне точно не будет скучно / Фото Boredpanda
Перестарались
У этого плинтуса на потолке действительно королевский размер / Фото Boredpanda
Королевская роскошь
Здесь прекрасно все – туалет на троне, розовый цвет и мозаика / Фото Boredpanda
Эргономичное решение
Вам не придется долго искать туалетную бумагу / Фото Boredpanda
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