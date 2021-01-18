Если любите смотреть фото смешного дизайна – предлагаем вам свежую подборку удивительных интерьеров. Только представьте, как неудобно здесь жить.

В этих квартирах и домах не очень удобно жить. Однако фотографии "оригинального" дизайна покоряют интернет. Фото неудобного и удивительного дизайна предлагает ресурс Boredpanda .

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Невидимые ступеньки



Попробуйте встать на них и не упасть / Фото Boredpanda

Вода, текущая под дверь



В этом душе вся вода течет под дверь, а не в специальное отверстие / Фото Boredpanda

Приветствие гостям



В этом доме нет дверей в санузел, поэтому гости всегда видят замечательную картину / Фото Boredpanda

Кухня от производителей диванов



Вот что бывает, когда берешься не за свое дело / Фото Boredpanda

Двери есть, смысла нет



Из преимуществ – владельцам не нужно иметь дополнительный комплект ключей / Фото Boredpanda

Мираж



Это не зеркало, а дверной проем / Фото Boredpanda

Веселенький дизайн



На этой кухне точно не будет скучно / Фото Boredpanda

Перестарались



У этого плинтуса на потолке действительно королевский размер / Фото Boredpanda

Королевская роскошь



Здесь прекрасно все – туалет на троне, розовый цвет и мозаика / Фото Boredpanda

Эргономичное решение



Вам не придется долго искать туалетную бумагу / Фото Boredpanda