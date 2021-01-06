В этих отелях что-то пошло не так: 13 комнат с забавным дизайном – фото
Иногда можно приехать в отель и вместо обещанного вида на море или бассейн встретить нечто совершенно неожиданное. Предлагаем подборку комнат, которые поразили посетителей своим странным интерьером.
Когда вы арендуете номер в отеле, надеетесь получить уютную комнату, где проведете одну или несколько ночей. Но не всегда все идет по плану. Подборку отелей и квартир для аренды с забавным дизайном предлагает Boredpanda.
Оригинально Диваны в форме рук и жемчуг на стенах: фото завораживающего индийского ресторана в Киеве
Комната для деловых людей
В этой ванной комнате можно мыться и разговаривать по телефону одновременно / Фото Boredpanda
Вам лампа не мешает?
Именно так расположены кровать и лампа в гостиничном номере / Фото Boredpanda
Двери, пугающие своей формой
Очевидно, что пространство не позволило сделать иначе, поэтому пришлось установить двери в форме гроба / Фото Boredpanda
Душ беспомощности
Жалюзи должны помочь оградить душ от комнаты, но закрыть и открыть их можно только извне / Фото Boredpanda
Комната с балконом
Владельцы квартиры на Airbnb заявили, что в квартире есть балкон / Фото Boredpanda
Передвигаться только трезвым
Неожиданные колонны в коридоре этого отеля несут серьезную угрозу гостям навеселе / Фото Boredpanda
Камин с сюрпризом
От этого камина в гостиничном номере не скроешь никаких секретов / Фото Boredpanda
Комната с видом на море
Спорить нет смысла – вид на море здесь есть / Фото Boredpanda
Ванна для худых
Попробуйте умыться здесь и не застрять / Фото Boredpanda
Комната для романтического свидания
Этот гостиничный номер предназначен для молодоженов, поэтому здесь все общее / Фото Boredpanda
Большой телевизор
Гость в этом номере заплатил деньги за большой телевизор / Фото Boredpanda
Компактный санузел
Именно такая ванная комната ждала гостей квартиры с Airbnb / Фото Boredpanda
Вам понравится Дизайнеры придумали идеальную кровать для владельцев кошек
Отель с бассейном
Главное – правильно выбрать ракурс / Фото Boredpanda
Поделиться новостью