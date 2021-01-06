Иногда можно приехать в отель и вместо обещанного вида на море или бассейн встретить нечто совершенно неожиданное. Предлагаем подборку комнат, которые поразили посетителей своим странным интерьером.

Когда вы арендуете номер в отеле, надеетесь получить уютную комнату, где проведете одну или несколько ночей. Но не всегда все идет по плану. Подборку отелей и квартир для аренды с забавным дизайном предлагает Boredpanda .

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Комната для деловых людей



В этой ванной комнате можно мыться и разговаривать по телефону одновременно / Фото Boredpanda

Вам лампа не мешает?



Именно так расположены кровать и лампа в гостиничном номере / Фото Boredpanda

Двери, пугающие своей формой



Очевидно, что пространство не позволило сделать иначе, поэтому пришлось установить двери в форме гроба / Фото Boredpanda

Душ беспомощности



Жалюзи должны помочь оградить душ от комнаты, но закрыть и открыть их можно только извне / Фото Boredpanda

Комната с балконом



Владельцы квартиры на Airbnb заявили, что в квартире есть балкон / Фото Boredpanda

Передвигаться только трезвым



Неожиданные колонны в коридоре этого отеля несут серьезную угрозу гостям навеселе / ​​Фото Boredpanda

Камин с сюрпризом



От этого камина в гостиничном номере не скроешь никаких секретов / Фото Boredpanda

Комната с видом на море



Спорить нет смысла – вид на море здесь есть / Фото Boredpanda

Ванна для худых



Попробуйте умыться здесь и не застрять / Фото Boredpanda

Комната для романтического свидания



Этот гостиничный номер предназначен для молодоженов, поэтому здесь все общее / Фото Boredpanda

Большой телевизор



Гость в этом номере заплатил деньги за большой телевизор / Фото Boredpanda

Компактный санузел



Именно такая ванная комната ждала гостей квартиры с Airbnb / Фото Boredpanda

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Отель с бассейном