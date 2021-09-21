Смешивание стилей без риска: что такое эклектика в интерьере и как совместить разные идеи

Довольно редко бывает так, что мы четко придерживаемся определенного стиля в интерьере. Но неудачное сочетание особенностей может испортить впечатление от помещения. Именно здесь нам на помощь приходит эклектика.

Эклектика в интерьере – это современный дизайн, который сочетает в себе несколько стилей. Он не имеет ограничений, но требует соблюдения определенных правил.

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Удачный выбор стиля интерьера поможет не только сделать ваш дом неповторимым, но и сохранить бюджет.

Выдержанное сочетание стилей / Фото Pinterest

Вместе с тем специалисты предупреждают, что к смешиванию нужно подходить осторожно, ведь между эклектикой и безвкусицей очень тонкая грань.

Гармония цветов / Фото Pinterest

Главное правило – сочетать вещи, которые гармонично смотрятся. Например, разноцветный пол выглядит вполне оригинально. Сочетание различных фактур и текстур также приветствуется, но нужно учитывать общую картину.

Много деталей – и ничего лишнего / Фото Pinterest

Разная по стилистике мебель – еще один яркий признак эклектики. Этот стиль легок в реализации, но одно неверное решение может повлиять на общее впечатление, поэтому не стесняйтесь обращаться за советом специалистов и спрашивать мнение друзей – они могут обратить внимание на деталь, которая стала для вас привычной.

Решения, ориентированные на уют / Фото Pinterest