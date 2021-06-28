Смешение культур в Киеве: как выглядит экспериментальный интерьер от Sunday12 Interior LAB
Источник:Design-mate
Для интерьера киевской квартиры, площадью 85 квадратных метров, было избрано органическое смешение стилей разных культур. Здесь нашлось место и для холодной Скандинавии, и жаркой Африки, и урбанистической Америки. Заказчик проекта – житель Лондона, который часто посещает Киев.
Команда, работавшая над проектом, выбрала дизайн, который объединил современные элементы, минимализм и вкрапления стилистики 80-х годов. Эта эпоха считывается из форм и текстур. Минимализм успокаивает яркие детали и выравнивает общий концепт.
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Платяной шкаф при входе, отдельное месте для чемоданов, умные технологии и интуитивно понятное расположение бытовой техники, позволят использовать помещение не только для постоянного проживания. Пока сам хозяин за границей, квартира будет использоваться для посуточной аренды.
Перепланировка
Благодаря перепланировке дом стал светлым и просторным / Фото design-mate
Для меблировки использовался отреставрированный винтаж / Фото design-mate
Исходное планирования изменилось под новые потребности владельца: пространство стало открытым, ванна частично сместилась, а лоджия стала частью гостевой комнаты. Дизайнеры тщательно продумали системы хранения. Все шкафы изготавливались на заказ по чертежам студии.
Палитра
Яркий диван в центре помещения разбавляет монохромную гамму / Фото design-mate
Абстрактная стена в спальне / Фото design-mate
Монохромная палитра охватывает три базовых цвета – белый, серый и черный. Их оживляет добавления ярких акцентов, в частности зеленого дивана, оранжевой картины и абстрактных обоев. Потолок окрашен в глянцевое серебро, что придает квартире необычного вида.
Основное внимание уделено текстурам. Студия использовала дерево, кварцит для кухонной столешницы, бетон в гостиной, плитку в ванной комнате.
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Зона кухни-гостиной
В гостиной много произведений искусства / Фото design-mate
Кухонная столешница, изготовленная из кварцита / Фото design-mate
Поскольку кухня в проект открыта, необходимо было максимально элегантно вписать ее в интерьер, чтобы утилитарная функция не подавляла эстетику. Островок обработанный зеркальным фасадом, а полочки оснащены подсветкой, что делает их похожими со стеллажами и скрывает кухонный функционал.
Гостиная – особенно интересная часть дома. Винтажная отреставрированная мебель и произведения искусства подчеркивают замысел о смешении стран, стилей и эпох.
Ванные комнаты
Вынесенная раковина / Фото design-mate
Благодаря зеркалам квартира выглядит еще более просторной / Фото design-mate
Умывальник в одной из ванных комнат / Фото design-mate
Хозяйственная душевая / Фото design-mate
Хозяйственная ванна оснащена просторным душем и вынесенными умывальниками. В гостевой взамен архитекторы разместили ванну. Там же над раковиной установили композицию из зеркала, кварцита и дизайнерской лампы.