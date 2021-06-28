Команда, работавшая над проектом, выбрала дизайн, который объединил современные элементы, минимализм и вкрапления стилистики 80-х годов. Эта эпоха считывается из форм и текстур. Минимализм успокаивает яркие детали и выравнивает общий концепт.

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Платяной шкаф при входе, отдельное месте для чемоданов, умные технологии и интуитивно понятное расположение бытовой техники, позволят использовать помещение не только для постоянного проживания. Пока сам хозяин за границей, квартира будет использоваться для посуточной аренды.

Перепланировка

Експериментальний інтер'єр від Sunday12 Interior LAB
Благодаря перепланировке дом стал светлым и просторным / Фото design-mate

Експериментальний інтер'єр від Sunday12 Interior LAB
Для меблировки использовался отреставрированный винтаж / Фото design-mate

Исходное планирования изменилось под новые потребности владельца: пространство стало открытым, ванна частично сместилась, а лоджия стала частью гостевой комнаты. Дизайнеры тщательно продумали системы хранения. Все шкафы изготавливались на заказ по чертежам студии.

Палитра

Експериментальний інтер'єр від Sunday12 Interior LAB
Яркий диван в центре помещения разбавляет монохромную гамму / Фото design-mate

Експериментальний інтер'єр від Sunday12 Interior LAB

Абстрактная стена в спальне / Фото design-mate

Монохромная палитра охватывает три базовых цвета – белый, серый и черный. Их оживляет добавления ярких акцентов, в частности зеленого дивана, оранжевой картины и абстрактных обоев. Потолок окрашен в глянцевое серебро, что придает квартире необычного вида.

Основное внимание уделено текстурам. Студия использовала дерево, кварцит для кухонной столешницы, бетон в гостиной, плитку в ванной комнате.

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Зона кухни-гостиной

Експериментальний інтер'єр від Sunday12 Interior LAB
В гостиной много произведений искусства / Фото design-mate

Експериментальний інтер'єр від Sunday12 Interior LAB
Кухонная столешница, изготовленная из кварцита / Фото design-mate

Поскольку кухня в проект открыта, необходимо было максимально элегантно вписать ее в интерьер, чтобы утилитарная функция не подавляла эстетику. Островок обработанный зеркальным фасадом, а полочки оснащены подсветкой, что делает их похожими со стеллажами и скрывает кухонный функционал.

Гостиная – особенно интересная часть дома. Винтажная отреставрированная мебель и произведения искусства подчеркивают замысел о смешении стран, стилей и эпох.

Ванные комнаты

Експериментальний інтер'єр від Sunday12 Interior LAB
Вынесенная раковина / Фото design-mate

 

Експериментальний інтер'єр від Sunday12 Interior LAB
Благодаря зеркалам квартира выглядит еще более просторной / Фото design-mate

Експериментальний інтер'єр від Sunday12 Interior LAB
Умывальник в одной из ванных комнат / Фото design-mate

 

Експериментальний інтер'єр від Sunday12 Interior LAB
Хозяйственная душевая / Фото design-mate

Хозяйственная ванна оснащена просторным душем и вынесенными умывальниками. В гостевой взамен архитекторы разместили ванну. Там же над раковиной установили композицию из зеркала, кварцита и дизайнерской лампы.