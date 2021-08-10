Смелые и экстравагантные: современные бассейны-рекордсмены

Невероятная панорама, захватывающая высота и неповторимая глубина, скрывающая тайны, – отныне каждый желающий может окунуться в уникальные бассейны, проектанты которых действительно смогли превзойти все ожидания. 4 примера грандиозных конструкций – дальше.

Плавание всегда взбадривает. А если вы еще и погружаетесь в бассейн на высоте почти 100 метров, оно превращается в неповторимый опыт. Эта подборка показывает насколько разными бывают бассейны и что каждый из них помогает прикоснуться к чему-то новому и открыть для себя новые впечатления.

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Самый глубокий бассейн в мире (Дубай)



Бассейн Deep Dive Dubai / Фото admagazine

Несколько месяцев назад дайвинг-бассейн Deep Dive Dubai получил официальный титул самого глубокого бассейна в мире. Его глубина составляет 60 метров, что на 15 метров больше, чем у польского конкурента.

Deep Dive Dubai – это не традиционная впадина, а настоящий затопленный город. Под водой посетителям предлагают заглянуть в тематические комнаты, украшенные подводными растениями. Благодаря температуре, поддерживаемой на уровне 30°C, системе освещения и камерам, изучение этого города становится комфортным.

Бассейн с 360-градусным обзором (Лондон)



Бассейн обеспечивает 360-градусный обзор / Фото admagazine

Этот бассейн в Лондоне вмещает 600 тысяч литров воды. Панорамный бассейн, полностью выполненный из прозрачных акриловых стен, расположен на 55-м этаже небоскреба.

Также архитекторы разработали спиральную лестницу на платформе, которая всплывает, когда кто-то хочет войти или выйти из бассейна.

Самый высокий бассейн в мире (Дубай)



Самый высокий бассейн в мире / Фото admagazine

Пейзажный бассейн на 77-м этаже отеля Address Beach Resort бьет все рекорды не только по высоте, но и по роскошности. Конструкция, что находится на высоте 191 метра, предлагает уникальный вид на побережье. Кроме этого, на крыше размещены терраса с шезлонгами для отдыха, фонтан и ресторан.

Первый подвесной бассейн (Лондон)



Подвесной бассейн в Лондоне / Фото admagazine

Все началось в 2013 году, когда группа EcoWorld Ballymore решила построить открытый бассейн с подогревом. Однако на выбранной крыше 5-звездочного жилого комплекса оказалось недостаточно места для массивной конструкции. Тогда у команды родилась идея подвесного бассейна-моста длиной 24 метра, соединяющий между собой две башни.

Бассейн устойчив к ветру и без проблем выдерживает вес воды. Неоднократные испытания показали безопасность конструкции. Для строительства потребовалось 50 тонн акрила.