Смело и лаконично: как выглядит двухуровневый пентхаус в центре Киева для молодого бизнесмена
Источник:24 канал
Продуманный, где-то грубый, и одновременно по-домашнему уютный – это все об интерьере современного мужского жилья. Квартира с особенным стилем в центре Киева создана специально для молодого холостяка.
Дизайнерский проект разработала украинская интерьерная лаборатория TABOORET. Ее основательница Екатерина Чурина тщательно продумала каждый метр двухуровневого пентхауса, чтобы создать идеальное пространство для жизни владельца.
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Первый этаж предназначен для встреч с друзьями, шумных вечеринок и семейных обедов.
Здесь расположены гостиная с двумя большими диванами, где можно устроить домашний кинотеатр, просторная кухня и зона столовая.
Из гостиной есть выход на террасу, откуда открывается красивый вид на город.
Обеденная зона расположена рядом с панорамным окном. Спокойная цветовая гамма настраивает на теплое общение в кругу близких.
В просторной и функциональной кухне вся техника спрятана от посторонних глаз. Пространство продумано до мелочей: от приготовления пищи до хранения посуды.
Подвесные модули со стеклянными дверцами и вставки из стекла в кухонных шкафах добавили интерьеру легкости и стали изящным украшением этой зоны.
Мужской характер квартиры передан через отделочные материалы. Крупноформатная плитка с текстурой ржавчиной придает интерьеру нотку грубости.
Санузел на первом этаже сделан в индустриальном стиле. Крупноформатная плитка на стенах по текстуре напоминает состаренный бетон.
Второй этаж – это полностью личное пространство хозяина квартиры. Здесь сделаны зоны, где можно комфортно уединиться.
На втором этаже расположены просторная ванная комната, спальня, гардероб с прачечной и небольшая библиотека.
В ванной комнате находится панорамное окно, из которого можно наблюдать за погодой. В сочетании с большим количеством комнатных растений она напоминает оазис. Большие раздвижные двери отделяют ее от основного пространства.
Главное украшение уютной спальни – геометрический потолок из треугольных асимметричных форм. Формы спускаются к изголовью кровати и скрывают за собой мягкую подсветку.