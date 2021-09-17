Дизайнерский проект разработала украинская интерьерная лаборатория TABOORET. Ее основательница Екатерина Чурина тщательно продумала каждый метр двухуровневого пентхауса, чтобы создать идеальное пространство для жизни владельца.

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Первый этаж предназначен для встреч с друзьями, шумных вечеринок и семейных обедов.

Спинки-подлокотники диванов можно переставлять как угодно, создавая мини-кинозал с местами в два ряда или размещаясь друг напротив друга / Фото TABOORET

Здесь расположены гостиная с двумя большими диванами, где можно устроить домашний кинотеатр, просторная кухня и зона столовая.

Из гостиной есть выход на террасу, откуда открывается красивый вид на город.

Интерьер квартиры выполнен в светлых тонах в сочетании с деревом​ / Фото TABOORET

Обеденная зона расположена рядом с панорамным окном. Спокойная цветовая гамма настраивает на теплое общение в кругу близких.

Натуральность, лаконичность и домашний уют – основные черты этого интерьера / Фото TABOORET

В просторной и функциональной кухне вся техника спрятана от посторонних глаз. Пространство продумано до мелочей: от приготовления пищи до хранения посуды.

Подвесные модули со стеклянными дверцами и вставки из стекла в кухонных шкафах добавили интерьеру легкости и стали изящным украшением этой зоны.

Кухня и вся корпусная мебель изготовлены собственным производством специально для этого проекта​ / Фото TABOORET

Мужской характер квартиры передан через отделочные материалы. Крупноформатная плитка с текстурой ржавчиной придает интерьеру нотку грубости.

Эксклюзивная тумба в прихожей изготовлена на заказ​ / Фото TABOORET

Санузел на первом этаже сделан в индустриальном стиле. Крупноформатная плитка на стенах по текстуре напоминает состаренный бетон.

Санузел на первом этаже выполнен в черно-серых тонах / Фото TABOORET

Второй этаж – это полностью личное пространство хозяина квартиры. Здесь сделаны зоны, где можно комфортно уединиться.

На втором этаже расположены просторная ванная комната, спальня, гардероб с прачечной и небольшая библиотека.

Кофейный столик стал арт-акцентом мини-библиотеки / Фото TABOORET

В ванной комнате находится панорамное окно, из которого можно наблюдать за погодой. В сочетании с большим количеством комнатных растений она напоминает оазис. Большие раздвижные двери отделяют ее от основного пространства.

Сантехника сделана из камня черного цвета​ / Фото TABOORET

Главное украшение уютной спальни – геометрический потолок из треугольных асимметричных форм. Формы спускаются к изголовью кровати и скрывают за собой мягкую подсветку.

Лаконичный интерьер спальни выполнен в белых тонах​ / Фото TABOORET