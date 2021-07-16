Хозяева, которые получили уютный дом посреди нетронутой природы, решили прожить в нем год, прежде чем начинать ремонтные работы. Этот срок помог почувствовать настроение Лозанны и понять, какой потенциал скрывает вилла.

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Найдя "душу дома", новые хозяева обратились к архитектурной студии Bureau Brisson Architectes, которая помогла внести в проект радикальные изменения, сохранив оригинальные элементы.



Яркие цвета в доме 1950-х годов / Фото Bureaubrisson



Яркая реконструкция швейцарской виллы 1950-х годов / Фото Bureaubrisson

Открытое пространство первого этажа обеспечивает беспрепятственный доступ в гостиную. Оригинальные опорные стены заменили двумя длинными металлическими балками, а для зонирования самих помещений используется минималистичная перегородка.



Коридор отделен от жилой площади специальной перегородкой / Фото Bureaubrisson



Вместо опорных стен использованы узкие колонны / Фото Bureaubrisson

Цвета и материалы стали причиной длительных обсуждений с клиентами. В конце концов, доминантными в доме стали светлое дерево в сочетании с синими и красными стенами. Смелые тона, будто намекают на то, что дом возводился в 1950-х годах. То же самое касается мебели и декора: причудливые формы коврика, использование округлых форм и вазоны в коричневых горшках отсылают к середине прошлого века.

Фото проекта

Больше фото проекта:

План виллы

План помещений: