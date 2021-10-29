Сливается со склоном холма: удивительный вид и расположение виллы на берегу Тихого океана
Источник:contemporist
В одном из песчаных холмов Калифорнии возвели прекрасный каменный дом, полностью погруженный в ландшафт. Здесь удалось разместить сказочный внутренний дворик с невероятным видом на Тихий океан.
Студия Schicketanz недавно завершила строительство нового дома в Северном Биг-Суре, Калифорния. Проект виллы предполагал полную гармонию с окружающей средой, поэтому архитекторы сконструировали дом прямо на холме.
Не упустите Удивительная планировка: как выглядит современная квартира с душевой кабиной посреди кухни
Дом имеет каменные стены, сделанные из местного гранита и бетона. Фасад здания отделан в земляных и бежевых тонах.
Одна из стен виллы имеет чрезвычайно широкую раздвижную дверь, которая соединяет интерьер с открытыми просторами и бассейном и имеет головокружительный вид на океан.
В задней части дома есть скрытый внутренний дворик, в котором каменные стены выступают как фон. В интерьере дома сочетаются цветные акценты из нестандартного сочетания мозаичных стен и венецианской штукатурки, а также деревянных потолков.