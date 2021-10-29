Студия Schicketanz недавно завершила строительство нового дома в Северном Биг-Суре, Калифорния. Проект виллы предполагал полную гармонию с окружающей средой, поэтому архитекторы сконструировали дом прямо на холме.

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Дом имеет каменные стены, сделанные из местного гранита и бетона. Фасад здания отделан в земляных и бежевых тонах.

Шикарное расположение / Фото contemporist

Одна из стен виллы имеет чрезвычайно широкую раздвижную дверь, которая соединяет интерьер с открытыми просторами и бассейном и имеет головокружительный вид на океан.

Великолепный проект / Фото contemporist

В задней части дома есть скрытый внутренний дворик, в котором каменные стены выступают как фон. В интерьере дома сочетаются цветные акценты из нестандартного сочетания мозаичных стен и венецианской штукатурки, а также деревянных потолков.

Невероятное пространство / Фото contemporist