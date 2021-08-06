Архитектурная студия Andramatin использовала нависающую бетонную крышу, чтобы защитить стеклянную стену от обильных осадков и прямых солнечных лучей. Дом максимально соединен с наклонным садом через бассейн и мост.

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В центре усадьбы узкий блок с бетонным каркасом. Спальни расположены на втором этаже, а первый этаж занимают уютные общие помещения.



Волшебное сооружение​ / Фото Dezeen

В доме есть несколько уровней открытости. Он имеет стеклянные стены с видом на бассейн. На втором этаже помещения более закрыты, чтобы обеспечить большую конфиденциальность в спальнях.

Интересная конструкция​ / Фото Dezeen

Дом имеет достаточно большое количество функций, но все еще сохраняет пространства ландшафта, – комментирует главный архитектор студии.

Особенный дизайн / Фото Dezeen

В задней части дома расположена невероятная библиотека. Она имеет двойную высоту, ее пересекает деревянное патио, которое ведет в сад.

Невероятный проект / Фото Dezeen

Экстерьер украшен деревом, бетоном и стеклом. Гармоничный и уютный дом прекрасно сочетается с местным ландшафтом. Особенная конструкция позволяет насладиться пейзажами и защищает от погодных стихий.